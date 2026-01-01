Terraria server hosting
Host & Speel Terraria op je eigen server
Kies jouw Terraria VPS server hostingplan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Speel Terraria op jouw manier
De beste manier om de game te hosten waar je van houdt
Topprestaties
Of je nu één of tientallen vrienden uitnodigt, het spelen van multiplayer is altijd leuk met onze snelle hostingtechnologie.
Volledige controle
Configureer de serverinstellingen zoals jij dat wilt. Upgrade je bronnen en rekenkracht wanneer jij maar wilt.
Gebruiksvriendelijk paneel
Beheer eenvoudig mods en plug-ins, controleer het RAM- en CPU-gebruik en maak back-ups van je spelgegevens, allemaal in één eenvoudig dashboard.
VPS-oplossing waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.