Tot 63% korting op

Terraria server hosting

Host & Speel Terraria op je eigen server

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
AI-Assistent
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Terraria-held

Kies jouw Terraria VPS server hostingplan

62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Speel Terraria op jouw manier

Terraria is een 2D sandbox game waarin eindeloze verkenning centraal staat. Van het maken van wapens en het bouwen van schuilplaatsen tot het vechten tegen monsters, je kunt het spel precies spelen zoals jij dat wilt.

Door Terraria op je eigen server te hosten, heb je meer vrijheid om de serversoftware aan te passen, game-instellingen te wijzigen en te genieten van eindeloze spelsessies met je vrienden.
Terraria 1

De beste manier om de game te hosten waar je van houdt

Vertragingen en servercrashes zijn irritant. Maar je hoeft je over geen van beide zorgen te maken met onze betrouwbare gameservers.

Topprestaties

Of je nu één of tientallen vrienden uitnodigt, het spelen van multiplayer is altijd leuk met onze snelle hostingtechnologie.

Terraria 2

Volledige controle

Configureer de serverinstellingen zoals jij dat wilt. Upgrade je bronnen en rekenkracht wanneer jij maar wilt.

Terraria 3

Gebruiksvriendelijk paneel

Beheer eenvoudig mods en plug-ins, controleer het RAM- en CPU-gebruik en maak back-ups van je spelgegevens, allemaal in één eenvoudig dashboard.

Terraria 4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Speel waar je maar wilt

We hebben game servers in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Kies er een dicht bij jouw locatie voor een soepelere spelervaring.

Image

VPS-oplossing waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Jouw game is veilig bij ons

Houd ongenode gasten op afstand met een ingebouwde firewall en DDoS-bescherming. Vind en verwijder schadelijke bestanden eenvoudig met een malwarescanner.

Maak je nooit meer zorgen over het verlies van je voortgang, dankzij onze automatische back-ups en handmatige snapshot. Voor het geval er toch iets misgaat, kun je je spelgegevens gemakkelijk herstellen in slechts een paar klikken.
Terraria 5

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Terraria server hosting FAQ's

Krijg antwoorden op de meest gestelde vragen over Terraria virtual private server hosting services.

Wat is Terraria hosting?

Hoe zet ik een Terraria server op?

Wat zijn de systeemvereisten voor een Terraria server?

Kan ik mijn VPS-plan later upgraden?

Hoeveel spelers kunnen er op mijn Terraria server?

Wat voor ondersteuningsopties zijn beschikbaar bij Terraria server hosting?

