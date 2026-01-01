Terraria server hosting

Terraria hosting is een dienst waarmee je dit populaire sandbox game op je eigen server kunt hosten en spelen. Installeer mods om de spelervaring te verrijken, voeg vrienden toe en vecht samen tegen bosses, en pas de serveromgeving precies aan jouw wensen aan.

Met de Terraria VPS hosting van Hostinger hoef je je geen zorgen te maken over vertragingen die de pret bederven. We gebruiken de toonaangevende AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag, samen met een 300 Mb/s netwerk, voor een naadloze game-ervaring.