Terraria server hosting

अपने खुद के सर्वर पर टेरारिया होस्ट करें और खेलें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  449.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
टेरारिया हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

55% की छूट
Game Panel 1
₹  999.00
₹  449.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹10,776.00 (सामान्य कीमत ₹23,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹739.00/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
Game Panel 2
₹  1,599.00
₹  599.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹14,376.00 (सामान्य कीमत ₹38,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹999.00/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

मॉड सपोर्ट
DDoS सुरक्षा
फुल रूट एक्सेस
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
एकाधिक गेम होस्ट करें
AMD EPYC प्रोसेसर्स
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

टेरारिया को अपने तरीके से खेलें

टेरारिया एक 2डी सैंडबॉक्स गेम है जो असीमित अन्वेषण पर केंद्रित है। हथियार बनाने और आश्रय स्थल बनाने से लेकर राक्षसों से लड़ने तक, आप इस गेम को बिल्कुल अपनी इच्छानुसार खेल सकते हैं।

अपने खुद के सर्वर पर टेरारिया को होस्ट करके, आपको सर्वर सॉफ़्टवेयर को कस्टमाइज़ करने, गेम सेटिंग्स को मॉडिफाई करने और अपने दोस्तों के साथ अंतहीन गेमिंग सेशन का आनंद लेने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
टेरारिया 1

अपने पसंदीदा खेल की मेजबानी करने का सबसे अच्छा तरीका

गेम में लैग और सर्वर क्रैश होने से कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन हमारे भरोसेमंद गेम सर्वरों के साथ आपको इन दोनों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

बेहतरीन प्रदर्शन

आप अपने एक या दर्जनों दोस्तों को आमंत्रित करें, हमारी तेज़ होस्टिंग तकनीक के साथ मल्टीप्लेयर खेलना मजेदार है।

टेरारिया 2

पूर्ण नियंत्रण

आप सर्वर सेटिंग्स को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने संसाधनों और कंप्यूटिंग क्षमता को अपग्रेड करें।

टेरारिया 3

उपयोगकर्ता के अनुकूल पैनल

एक ही आसान डैशबोर्ड में मॉड्स और प्लगइन्स को आसानी से मैनेज करें, रैम और सीपीयू के उपयोग की निगरानी करें और अपने गेम डेटा का बैकअप लें।

टेरारिया 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

कहीं से भी खेलें

हमारे गेम सर्वर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। बेहतर गेमिंग अनुभव के लिए अपने स्थान के निकटतम सर्वर का चयन करें।

आप जिस वीपीएस समाधान पर भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

आपका गेम हमारे पास सुरक्षित है।

बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा की मदद से अनचाहे मेहमानों को दूर रखें। मैलवेयर स्कैनर का उपयोग करके हानिकारक फ़ाइलों को आसानी से ढूंढें और हटाएं।

हमारे ऑटोमैटिक बैकअप और मैनुअल स्नैपशॉट की बदौलत, गेम में हुई प्रगति खोने की चिंता कभी न करें। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप कुछ ही क्लिक में अपने गेम डेटा को आसानी से रीस्टोर कर सकते हैं।
टेरारिया 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
रेटिंग:
4.7
874
reviews

टेरारिया सर्वर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टेरारिया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

टेरारिया होस्टिंग क्या है?

मैं टेरारिया सर्वर कैसे सेट अप करूं?

टेरारिया सर्वर होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं?

क्या मैं बाद में अपना वीपीएस प्लान अपग्रेड कर सकता हूँ?

मेरे टेरारिया सर्वर में कितने खिलाड़ी जुड़ सकते हैं?

टेरारिया सर्वर होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

