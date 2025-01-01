होस्टिंगर की टेरारिया वीपीएस होस्टिंग के साथ, आपको लैग के कारण गेम का मज़ा खराब होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उद्योग के अग्रणी AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज के साथ-साथ 300 Mb/s नेटवर्क का उपयोग करते हैं, ताकि आपको एक सहज गेमिंग अनुभव मिल सके।

टेरारिया होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने खुद के सर्वर पर लोकप्रिय सैंडबॉक्स गेम को होस्ट करने और खेलने की सुविधा देती है। गेमप्ले के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मॉड्स इंस्टॉल करें, दोस्तों को जोड़ें और साथ मिलकर बॉस से लड़ें, और सर्वर वातावरण को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ करें।

Wait a few minutes as the installation process begins. Once finished, start the Terraria instance and enter your Steam credentials for authentication, and that’s it!

First, you need to buy one of our Game Panel hosting plans. After that, follow these steps to host a dedicated Terraria server via hPanel:

टेरारिया सर्वर होस्ट करने के लिए सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं?