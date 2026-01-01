hébergement de serveur Satisfactory
Explorez et conquérez la planète extraterrestre
Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Satisfactory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Pourrez-vous survivre dans un vaste monde extraterrestre ?
Améliorez votre expérience Satisfactory avec un serveur dédié
Performances hors normes
Plongez dans l’univers extraterrestre avec des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une vitesse réseau de 300 Mbit/s, exclusivement pour votre serveur. Chaque plan bénéficie d’une garantie de disponibilité de 99,9 %.
Évolutivité instantanée
Explorez la planète entière et construisez des usines à plusieurs étages à votre rythme. Invitez vos amis à jouer quand vous le souhaitez. Vous pouvez mettre à jour les ressources du serveur à tout moment en quelques clics.
Configuration personnalisée
Profitez d’un accès root complet pour modifier votre serveur. Installez des mods, modifiez les points d’apparition des ressources, créez des biomes, et bien plus encore.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez votre serveur de jeu là où vous jouez
Choisissez parmi des data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre jeu Satisfactory. Hébergez votre serveur près de vos joueurs pour garantir une expérience fluide, sans latence.
Un hébergeur de Game Panel sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.