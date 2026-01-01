Up to 63% off

Satisfactory server hosting

Explore and conquer the alien planet

Pick your Satisfactory server hosting plan

Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
মোড সাপোর্ট
DDoS সুরক্ষা
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
এক-ক্লিক ইনস্টলেশন
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
একাধিক খেলা হোস্ট করুন
AMD EPYC প্রসেসর
Can you survive in a vast alien world?

Satisfactory is an open-world game that goes beyond survival. You will have to explore, collect resources, build factories, and come up with a good strategy to thrive on this alien planet.

With your own Satisfactory server, you will be able to customize game settings, install mods, and play with your friends exclusively.
Unlock the next Satisfactory level with your own server

Boost your gaming experience with our secure, scalable, and speedy VPS hosting. Enjoy an intuitive Game Panel with a graphical user interface. Invite as many friends as you want – we don’t charge for extra players.

Alien-level performance

Enter the alien world with AMD EPYC processors, NVMe SSD storage, and a 300 Mb/s network speed exclusively for your server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee.

Instant scalability

Explore the entire planet and create multi-story factories at your own speed. Invite more friends to play when you’re ready. You can update server resources anytime with a few clicks.

Your own configuration

Enjoy an instant Satisfactory setup and full root access to modify your game server. Install mods, alter source spawn locations, create custom biomes, and more.

Host your game server where you play

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America for your Satisfactory game. Select a server location close to your players and get a lag-free gaming experience.

Game Panel hosting company you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Fortress-level game security

Your Satisfactory game is safe with us. Get DDoS protection, a built-in firewall, a dedicated IP address, and a malware scanner for handling malicious files.

Take a manual snapshot before making major changes. If anything, you can simply restore the game using the latest free automatic backup.
Satisfactory server hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Satisfactory virtual private server hosting services.

What is Satisfactory hosting?

How do I set up a Satisfactory server?

How much RAM does a Satisfactory server need?

Can I transfer my existing game to Hostinger’s servers?

How much does a Satisfactory server cost?

What support options are available for Satisfactory server hosting?

