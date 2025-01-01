Opter pour un hébergeur de serveur Satisfactory vous permet de louer un serveur de jeu pour jouer à Satisfactory, d’accéder aux paramètres du serveur et de personnaliser le jeu pour une meilleure expérience : installation de mods, amélioration des graphismes, ajout de nouvelles fonctionnalités et modification du niveau de difficulté.

Vous pouvez jouer exclusivement avec vos amis ou créer votre propre communauté de joueurs.

L’hébergement Game Panel de Hostinger inclut des fonctionnalités de sécurité avancées et l’assistant IA Kodee pour configurer et gérer votre serveur et profiter de performances exceptionnelles.

Et si Satisfactory ne vous convient plus, nos plans Game Panel prennent en charge plus de 100 autres jeux, comme 7 Days to Die, Counter-Strike et ARK : Survival Evolved.