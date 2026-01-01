Jusqu'à 63 % de réduction sur l'

hébergement de serveur Satisfactory

Explorez et conquérez la planète extraterrestre

satisfactory hero

Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Satisfactory

Game Panel 4
CHF  8.89 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 213.36 (prix d'origine : CHF 580.56). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
Game Panel 8
CHF  17.79 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 426.96 (prix d'origine : CHF 1'158.96). Renouvellement au prix de CHF 40.29/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Pourrez-vous survivre dans un vaste monde extraterrestre ?

Satisfactory est un jeu en monde ouvert qui dépasse la simple survie. Explorez, collectez des ressources, construisez des usines et élaborez des stratégies pour prospérer sur une planète extraterrestre.

Avec votre propre serveur Satisfactory, vous pourrez personnaliser les paramètres, installer des mods et jouer exclusivement avec vos amis.
satisfactory 1

Améliorez votre expérience Satisfactory avec un serveur dédié

Améliorez votre expérience de jeu avec notre hébergement VPS sécurisé, évolutif et ultrarapide. Profitez d’un Game Panel intuitif équipé d'une interface graphique. Ajoutez autant de joueurs que vous voulez sans frais supplémentaires.

Performances hors normes

Plongez dans l’univers extraterrestre avec des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une vitesse réseau de 300 Mbit/s, exclusivement pour votre serveur. Chaque plan bénéficie d’une garantie de disponibilité de 99,9 %.

satisfactory 2

Évolutivité instantanée

Explorez la planète entière et construisez des usines à plusieurs étages à votre rythme. Invitez vos amis à jouer quand vous le souhaitez. Vous pouvez mettre à jour les ressources du serveur à tout moment en quelques clics.

satisfactory 3

Configuration personnalisée

Profitez d’un accès root complet pour modifier votre serveur. Installez des mods, modifiez les points d’apparition des ressources, créez des biomes, et bien plus encore.

satisfactory 4

Hébergez votre serveur de jeu là où vous jouez

Choisissez parmi des data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre jeu Satisfactory. Hébergez votre serveur près de vos joueurs pour garantir une expérience fluide, sans latence.

Image

Un hébergeur de Game Panel sur lequel vous pouvez compter

Sécurité renforcée pour votre jeu

Votre jeu Satisfactory est protégé avec soin chez nous. Bénéficiez d'une protection DDoS, d'un pare-feu intégré, d'une adresse IP dédiée et d'un scanner de logiciels malveillants.

Prenez un snapshot manuel avant d'effectuer des modifications importantes. Si une erreur survient, vous pourrez restaurer votre partie avec la dernière sauvegarde.
satisfactory 5

FAQ sur l’hébergement de serveur Satisfactory

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Satisfactory.

