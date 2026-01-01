New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें
Up to 67% off

Counter-Strike server hosting

अपना खुद का काउंटर-स्ट्राइक सर्वर बनाएं

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  449.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
cs2Hosting-1-image

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

55% की छूट
Game Panel 1
₹  999.00
₹  449.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹10,776.00 (सामान्य कीमत ₹23,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹739.00/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
Game Panel 2
₹  1,599.00
₹  599.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹14,376.00 (सामान्य कीमत ₹38,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹999.00/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
55% की छूट
Game Panel 1
₹  999.00
₹  449.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹10,776.00 (सामान्य कीमत ₹23,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹739.00/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
Game Panel 2
₹  1,599.00
₹  599.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹14,376.00 (सामान्य कीमत ₹38,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹999.00/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

मॉड सपोर्ट
DDoS सुरक्षा
फुल रूट एक्सेस
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
एकाधिक गेम होस्ट करें
AMD EPYC प्रोसेसर्स
मॉड सपोर्ट
DDoS सुरक्षा
फुल रूट एक्सेस
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
एकाधिक गेम होस्ट करें
AMD EPYC प्रोसेसर्स

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आपका सर्वर, आपके गेमिंग नियम

अपने गेम मोड बदलें, नए मैप डिज़ाइन करें, अपने कौशल को निखारें और मल्टीप्लेयर मैच आयोजित करें। अद्वितीय गेमप्ले बनाने और एक जीवंत काउंटर-स्ट्राइक समुदाय का निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं। अपने गेम मोड बदलें, नए मैप डिज़ाइन करें, अपने कौशल को निखारें और मल्टीप्लेयर मैच आयोजित करें। अद्वितीय गेमप्ले बनाने और एक जीवंत काउंटर-स्ट्राइक समुदाय का निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं।

धीमे इंटरनेट कनेक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है – बस अपने क्षेत्र के सबसे नजदीक वाले सर्वर को चुनें और बिजली की गति से चलने वाले ऑनलाइन गेमिंग का अनुभव लें।
cs2Hosting-2-image

तेज़ गति वाली गतिविधियों के लिए त्वरित होस्टिंग

एक रोमांचक और सहज गेमिंग अनुभव के लिए तैयार हो जाइए – हमारे वीपीएस होस्टिंग समाधान न्यूनतम विलंबता और अधिकतम अपटाइम सुनिश्चित करते हैं।

प्रतिक्रियाशील गेमप्ले

NVMe SSD स्टोरेज और AMD EPYC प्रोसेसर की बदौलत तेज़ प्रोसेसिंग, लैग-फ्री गेम्स और बड़े मैप्स का आनंद लें।

cs2Hosting-3-image

पूरी तरह से अनुकूलन योग्य

चाहे आप सार्वजनिक सर्वर की मेजबानी कर रहे हों या सामुदायिक सर्वर की, खिलाड़ी चयन, खेल के नियमों और सर्वर सेटिंग्स पर आपका पूरा नियंत्रण होता है।

cs2Hosting-4-image

सुरक्षित वातावरण

पुरस्कार विजेता वांगार्ड डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपने काउंटर-स्ट्राइक सर्वर को डीडीओएस हमलों और हैकिंग प्रयासों से सुरक्षित रखें।

cs2Hosting-5-image

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया भर में गेम सर्वर

स्थान की सीमाओं को तोड़ें - दुनिया भर के काउंटर-स्ट्राइक खिलाड़ियों से जुड़ें और हमारे वैश्विक डेटा केंद्रों के नेटवर्क के साथ एक तेज़ गेमिंग अनुभव का आनंद लें।

Image
Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

आपके गेम सर्वर के लिए एआई सहायता

आपके गेम के नवीनतम संस्करण को इंस्टॉल करने से लेकर व्यक्तिगत अनुभव के लिए सही मॉड्स डाउनलोड करने तक, हमारा एआई असिस्टेंट सर्वर प्रबंधन को आसान बनाता है।

cs2Hosting-7-image

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

काउंटर-स्ट्राइक 2 सर्वर से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

काउंटर-स्ट्राइक सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

मैं काउंटर-स्ट्राइक सर्वर कैसे होस्ट कर सकता हूँ?

मेरी आवश्यकताओं के लिए CS2 सर्वर का सही आकार क्या है?

काउंटर-स्ट्राइक होस्टिंग सेवा का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

सर्वर टिक दर क्या है?

क्या मुझे अपने CS2 सर्वर को सेटअप करने और प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।