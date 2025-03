Prima di ospitare un server CS2, devi generare un Game Server Login Token (GSLT) accedendo alla pagina gestione account server di gioco steam.

Iscriviti o accedi al tuo account Steam, poi crea un nuovo account per il server di gioco. A questo punto, inserisci 730 come ID applicazione per Counter-Strike, dai un nome al tuo server e fai click su Crea. Quando appare il tuo nuovo token, conservalo in modo sicuro - ne avrai bisogno per configurare le impostazioni del server CS2 in seguito.

Ecco come creare un server CS2 con Hostinger:

Acquista uno dei nostri piani di hosting per server Counter-Strike. Una volta che hai ottenuto l'accesso a hPanel, vai su VPS, trova il tuo nuovo piano e clicca su Imposta. Inserisci il nome del tuo server, scegli una posizione del server e configura la password di root. Vai alla scheda Accesso al pannello, clicca su URL di accesso e inserisci le tue credenziali di accesso. Quando si apre il Game Panel, seleziona Crea istanza e scegli Counter-Strike 2 dal menu a discesa. Fai clic su Crea per configurare la tua istanza CS2, dove verranno memorizzati i tuoi file di server e le configurazioni.

Dopo aver creato un'istanza CS2, configura il tuo server privato direttamente dal Game Panel:

Fai clic sulla tua istanza del server e seleziona Gestisci. Vai su Configurazione → Impostazioni server CS2, e inserisci il tuo GSLT nel campo pertinente. Personalizza le impostazioni del gioco in base alle tue preferenze, inclusi il tipo di gioco, il nome della mappa e il numero massimo di giocatori. Quando tutto sarà a posto, vai su Stato → Inizia. Se incontri l'errore Impossibile completare l'azione, non farti prendere dal panico. Fai click su OK e attendi che il Game Panel scarichi i file necessari.

A questo punto, il server CS2 è attivo e funzionante. Quindi, invita i tuoi amici a giocare utilizzando il browser dei server della community o la console del gioco.