hébergement de serveur CS2

Avant d'héberger un serveur CS2, vous devez générer un jeton de connexion au serveur de jeu (GSLT) en accédant à la page de gestion du compte Steam Game Server.

Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Steam, puis créez un nouveau compte de serveur de jeu. Ensuite, saisissez 730 comme ID de l'application pour Counter-Strike, nommez votre serveur et cliquez sur Créer. Lorsque votre nouveau jeton apparaît, conservez-le en sécurité - vous en aurez besoin pour configurer les paramètres du serveur CS2 plus tard.

Voici comment créer un serveur CS2 avec Hostinger :

Achetez l'un de nos plans d'hébergement de serveur Counter-Strike. Une fois que vous avez accédé au hPanel, allez sur VPS, trouvez votre nouveau plan et cliquez sur Configuration. Saisissez le nom de votre serveur, choisissez un emplacement de serveur et configurez le mot de passe root. Accédez à l'onglet Accès au panel, cliquez sur l'URL de connexion et saisissez vos identifiants de connexion. Lorsque le game panel s'ouvre, sélectionnez Créer une instance et choisissez Counter-Strike 2 dans le menu déroulant. Cliquez sur Créer pour configurer votre instance CS2, où vos fichiers de serveur et vos configurations seront stockés.

Après avoir créé une instance CS2, configurez votre propre serveur privé directement depuis le game panel :

Cliquez sur votre instance de serveur et sélectionnez Gérer. Allez dans Configuration → Paramètres du serveur CS2 et saisissez votre GSLT dans le champ correspondant. Personnalisez les paramètres du jeu selon vos préférences, y compris le type de jeu, le nom de la carte et le nombre maximal de joueurs. Une fois que tout semble bon, accédez à Statut → Démarrer. Si vous rencontrez l'erreur Impossible de terminer l'action, ne paniquez pas. Cliquez sur OK et attendez que le game panel télécharge les fichiers nécessaires.

À présent, votre serveur CS2 est opérationnel. Ensuite, invitez vos amis à jouer en utilisant le navigateur de serveurs communautaires ou la console du jeu.