Jusqu'à 63% de réduction sur l'

hébergement de serveur CS2

Créez votre propre serveur Counter-Strike

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
Scanner de logiciels malveillants
Assistant IA
CHF  4.49 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
cs2Hosting-1-image

Choose a Counter-Strike server plan

-60 %
Game Panel 1
CHF  4.49 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 107.76 (prix d'origine : CHF 270.96). Renouvellement au prix de CHF 8.09/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-58 %
Game Panel 2
CHF  6.09 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 146.16 (prix d'origine : CHF 347.76). Renouvellement au prix de CHF 10.49/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-63 %
Game Panel 4
CHF  8.89 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 213.36 (prix d'origine : CHF 580.56). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-63 %
Game Panel 8
CHF  17.79 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 426.96 (prix d'origine : CHF 1'158.96). Renouvellement au prix de CHF 40.29/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Votre serveur, vos règles

Modifiez vos modes de jeu, créez de nouvelles maps, entraînez-vous et organisez des matchs multijoueurs. Ayez toute la liberté de créer un gameplay unique et de développer une communauté Counter-Strike animée.

Plus besoin de s'inquiéter des connexions lentes - il vous suffit de choisir le serveur le plus proche de chez vous pour profiter d'une expérience de jeu en ligne ultra-rapide.
cs2Hosting-2-image

Un hébergement efficace pour un rythme d'action rapide

Préparez-vous à une expérience de jeu fluide et pleine d'action - nos solutions d'hébergement VPS garantissent une latence minimale et une disponibilité maximale.

Gameplay réactif

Profitez d'un traitement rapide, de jeux sans décalage et de grandes maps, grâce au stockage SSD NVMe et aux processeurs AMD EPYC.

cs2Hosting-3-image

Entièrement personnalisable

Quelle que soit la nature du serveur (public ou communautaire), vous avez un contrôle total sur la sélection des joueurs, les règles du jeu et les paramètres du serveur.

cs2Hosting-4-image

Environnement sécurisé

Protégez votre serveur Counter-Strike contre les attaques DDoS et les tentatives de piratage grâce à la protection DDoS primée de Wanguard.

cs2Hosting-5-image

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Des serveurs de jeu dans le monde entier

Dépassez les frontières géographiques - connectez-vous avec des joueurs de Counter-Strike du monde entier et profitez d'une expérience de jeu rapide grâce à notre réseau mondial de data centers.

Image
Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

AI assistance for your game server

Notre assistant IA facilite la gestion des serveurs, qu'il s'agisse d'installer la dernière version de votre jeu ou de télécharger les bons mods pour une expérience personnalisée.

cs2Hosting-7-image

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur les serveurs CS2

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs Counter-Strike.

Comment héberger un serveur Counter-Strike ?

Quelle est la taille de serveur CS2 qui convient à mes besoins ?

What are the benefits of using a Counter-Strike hosting service?

What is the server tick rate?

Puis-je obtenir de l'aide pour configurer et gérer mon serveur CS2 ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

