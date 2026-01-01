Bevor Sie einen CS2-Server hosten, müssen Sie ein Game Server Login Token (GSLT) generieren, indem Sie die Steam Game Server Account Management-Seite aufrufen.

Registrieren oder melden Sie sich bei Ihrem Steam-Konto an und erstellen Sie dann ein neues Gameserverkonto. Danach geben Sie 730 als App ID für Counter-Strike ein, benennen Sie Ihren Server und klicken auf Erstellen. Wenn das neue Token erscheint, speichern Sie es an einem sicheren Ort – Sie benötigen es später für die Konfiguration der CS2-Servereinstellungen.

Hier erfahren Sie alles über die Einrichtung eines CS2-Servers mit Hostinger:

Erwerben Sie einen unserer Counter-Strike-Server-Hosting-Pläne. Sobald Sie Zugang zu hPanel erhalten haben, navigieren Sie zu VPS suchen Sie Ihren neuen Plan und klicken Sie auf Einrichten. Geben Sie Ihren Servernamen ein, wählen Sie einen Serverstandort und legen Sie das Root-Passwort fest. Gehen Sie zum Reiter Panel-Zugang, klicken Sie auf die URL-Login und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein. Wenn sich die Spielübersicht öffnet, wählen Sie Instanz erstellen und dann Counter-Strike 2 aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf Erstellen um Ihre CS2-Instanz einzurichten, auf der Ihre Serverdateien und -konfigurationen gespeichert werden sollen.

Nachdem Sie eine CS2-Instanz erstellt haben, können Sie Ihren eigenen privaten Server direkt in der Spielsteuerung konfigurieren:

Klicken Sie auf Ihre Serverinstanz und wählen Sie Verwalten. Gehen Sie zu Konfiguration → CS2-Server-Einstellungen und geben Sie Ihr GSLT in das entsprechende Feld ein. Passen Sie die Spieleinstellungen nach Ihren Wünschen an, z. B. den Spieltyp, den Namen der Karte und die maximale Anzahl der Spieler. Wenn alles gut aussieht, gehen Sie zu Status→ Start. Wenn Sie die Fehlermeldung Aktion konnte nicht abgeschlossen werden sehen, keine Panik. Klicken Sie OK und warten Sie, während die Systemsteuerung die erforderlichen Dateien herunterlädt.

Nun ist Ihr CS2-Server eingerichtet und läuft.