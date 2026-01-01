Bis zu 63 % Rabatt auf

CS2 Server Hosting

Erstellen Sie Ihren eigenen Counter-Strike Server

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
Malware-Scanner
KI-Assistent
CHF  4.49 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
cs2Hosting-1-image

Wählen Sie einen Counter-Strike-Server-Plan

60 % Rabatt
Game Panel 1
CHF  4.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 107.76 (regulärer Preis CHF 270.96). Verlängerungspreis: CHF 8.09/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
58 % Rabatt
Game Panel 2
CHF  6.09 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 146.16 (regulärer Preis CHF 347.76). Verlängerungspreis: CHF 10.49/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
CHF  8.89 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 213.36 (regulärer Preis CHF 580.56). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 8
CHF  17.79 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 426.96 (regulärer Preis CHF 1'158.96). Verlängerungspreis: CHF 40.29/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
60 % Rabatt
Game Panel 1
CHF  4.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 107.76 (regulärer Preis CHF 270.96). Verlängerungspreis: CHF 8.09/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
58 % Rabatt
Game Panel 2
CHF  6.09 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 146.16 (regulärer Preis CHF 347.76). Verlängerungspreis: CHF 10.49/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
CHF  8.89 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 213.36 (regulärer Preis CHF 580.56). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 8
CHF  17.79 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 426.96 (regulärer Preis CHF 1'158.96). Verlängerungspreis: CHF 40.29/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod Support
DDoS Schutz
Voller Root Zugang
1-Klick-Installation
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups
Rechenzentren weltweit
Mehrere Spiele hosten
AMD EPYC-Prozessoren
Mod Support
DDoS Schutz
Voller Root Zugang
1-Klick-Installation
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups
Rechenzentren weltweit
Mehrere Spiele hosten
AMD EPYC-Prozessoren

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Ihr Server, Ihre Spielregeln

Ändern Sie Spielmodi, entwerfen Sie neue Karten, trainieren Sie Fähigkeiten und veranstalten Sie Multiplayer-Matches. Sie haben die volle Freiheit, ein einzigartiges Gameplay zu entwickeln und eine lebendige Counter-Strike-Community aufzubauen.

Machen Sie sich keine Sorgen über langsame Verbindungen – wählen Sie einfach einen Server in Ihrer Nähe für ein blitzschnelles Online-Gaming-Erlebnis.
cs2Hosting-2-image

Schnelles Hosting für rasante Action

Stellen Sie sich auf ein actiongeladenes, reibungsloses Spielerlebnis ein – unsere VPS Hosting-Lösungen garantieren minimale Latenz- und maximale Betriebszeit.

Reaktionsschnelles Gameplay

Dank NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren genießen Sie schnelle Verarbeitung, verzögerungsfreie Spiele und große Karten.

cs2Hosting-3-image

Vollständig anpassbar

Egal ob Sie öffentliche oder Community-Server hosten, Sie haben die volle Kontrolle über die Spielerauswahl, die Spielregeln und die Servereinstellungen.

cs2Hosting-4-image

Sichere Umgebung

Schützen Sie Ihren Counter-Strike 2 Server vor DDoS-Angriffen und Hacking-Versuchen mit dem preisgekrönten Wanguard DDoS-Schutz.

cs2Hosting-5-image

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Gameserver auf der ganzen Welt

Überwinden Sie Standortgrenzen – verbinden Sie sich mit Counter-Strike-Spielern auf der ganzen Welt und genießen Sie ein schnelles Gaming-Erlebnis mit unserem globalen Netzwerk von Rechenzentren.

Image
Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

KI-Unterstützung für Ihren Gameserver

Von der Installation der neuesten Version Ihres Spiels bis zum Download der richtigen Mods für ein individuelles Spielerlebnis – unser KI-Assistent macht die Serververwaltung einfach.

cs2Hosting-7-image

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Counter-Strike 2 Server: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Counter-Strike Server Hosting.

Wie hoste ich einen Counter-Strike Server?

Welches ist die richtige Größe des CS2-Servers für meine Bedürfnisse?

Was sind die Vorteile eines Counter-Strike-Hosting-Dienstes?

Was ist die Server-Tickrate?

Erhalte ich Unterstützung beim Einrichten und Verwalten meines CS2-Servers?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.