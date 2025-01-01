Jusqu'à 80% de réduction sur l'
hébergement de serveur CS2
Créez votre propre serveur Counter-Strike
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choose a Counter-Strike server plan
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-65 %
Game Panel 1
CA$ 6.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 167.76 (prix d'origine : CA$ 479.76). Renouvellement au prix de CA$ 12.99/mois.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-64 %
Game Panel 2
CA$ 9.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 239.76 (prix d'origine : CA$ 671.76). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-73 %
Game Panel 4
CA$ 14.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 359.76 (prix d'origine : CA$ 1,343.76). Renouvellement au prix de CA$ 37.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-80 %
Game Panel 8
CA$ 27.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 671.76 (prix d'origine : CA$ 3,359.76). Renouvellement au prix de CA$ 62.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Votre serveur, vos règles
Modifiez vos modes de jeu, créez de nouvelles maps, entraînez-vous et organisez des matchs multijoueurs. Ayez toute la liberté de créer un gameplay unique et de développer une communauté Counter-Strike animée.Plus besoin de s'inquiéter des connexions lentes - il vous suffit de choisir le serveur le plus proche de chez vous pour profiter d'une expérience de jeu en ligne ultra-rapide.
Un hébergement efficace pour un rythme d'action rapide
Préparez-vous à une expérience de jeu fluide et pleine d'action - nos solutions d'hébergement VPS garantissent une latence minimale et une disponibilité maximale.
Gameplay réactifProfitez d'un traitement rapide, de jeux sans décalage et de grandes maps, grâce au stockage SSD NVMe et aux processeurs AMD EPYC.
Entièrement personnalisableQuelle que soit la nature du serveur (public ou communautaire), vous avez un contrôle total sur la sélection des joueurs, les règles du jeu et les paramètres du serveur.
Environnement sécuriséProtégez votre serveur Counter-Strike contre les attaques DDoS et les tentatives de piratage grâce à la protection DDoS primée de Wanguard.
AI assistance for your game server
Notre assistant IA facilite la gestion des serveurs, qu'il s'agisse d'installer la dernière version de votre jeu ou de télécharger les bons mods pour une expérience personnalisée.
Des serveurs de jeu dans le monde entier
Dépassez les frontières géographiques - connectez-vous avec des joueurs de Counter-Strike du monde entier et profitez d'une expérience de jeu rapide grâce à notre réseau mondial de data centers.
FAQ sur les serveurs CS2
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs Counter-Strike.