Hébergement VPS ASP.NET

hébergement VPS ASP.NET

Créez des applications rapides, sécurisées et multiplateformes

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
Analyseur automatique de logiciels malveillants
CHF  4.69 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement VPS ASP.NET

Choose a suitable ASP.NET VPS plan

-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

One-click updates
Firewall management
Real-time DDoS monitoring
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
Public API
Free .cloud domain for 1 year
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

La méthode simple pour déployer des applications complexes

ASP.NET Core est l'un des frameworks de développement web les plus rapides du marché. Il permet de créer des applications interactives pour diverses plateformes, notamment les navigateurs et les appareils mobiles.

Lancer et maintenir des projets ASP.NET Core est facile grâce à notre modèle Ubuntu 22.04 64 bits avec ASP.NET et à l'assistant IA.
Hébergement ASP.NET

Accédez à des fonctionnalités d'hébergement puissantes

Que se passe-t-il lorsque des solutions d'hébergement rapides rencontrent l'un des frameworks les plus performants ? Des applications de classe mondiale.

Performances à toute épreuve

Nous utilisons les technologies les plus récentes pour garantir des performances rapides à vos projets, notamment les SSD NVMe et les processeurs AMD EPYC.

Processeur AMD EPYC

Protection maximale des données

Ne craignez plus de perdre votre progression grâce à nos sauvegardes hebdomadaires automatiques et gratuites et à un instantané manuel gratuit.

Sauvegardes hebdomadaires

Sécurité robuste

Tirez parti d'un pare-feu applicatif web intégré et d'un filtrage du trafic DDoS pour éliminer les attaques par force brute et les accès non autorisés.

Pare-feu géré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Touchez des visiteurs du monde entier

Hostinger possède des centres de données en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre marché cible pour une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Pourquoi Hostinger est le choix idéal pour les développeurs

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Gérez votre VPS avec l'IA

Un VPS géré par IA simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement en toute simplicité grâce à des conversations naturelles dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et disponible sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes vos tâches d'administration VPS. Qu'il s'agisse de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples requêtes en opérations serveur fiables.

Assistant IA

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

FAQ sur les VPS ASP.NET

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement VPS ASP.NET.

Qu'est-ce que l'hébergement ASP.NET ?

Comment choisir le plan d'hébergement ASP.NET adapté aux besoins de mon projet ?

Quels sont les avantages d'utiliser un service d'hébergement ASP.NET spécialisé ?

Comment lancer une application ASP.NET ?

Existe-t-il des exigences spécifiques pour l'hébergement d'applications ASP.NET ?

Quel niveau de support technique proposez-vous aux utilisateurs de votre service d'hébergement VPS ?

