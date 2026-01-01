TYPO3 ist ein in PHP geschriebenes Open-Source-Content-Management-System. Ähnlich wie bei WordPress benötigen Sie einen Webhosting-Dienst und einen Domainnamen, um das CMS einzurichten und Ihre Website zu starten.

TYPO3-Websites sind bekannt dafür, dass sie ressourcenintensiv sind. Daher benötigen Sie einen zuverlässigen und leistungsstarken Hosting-Plan, um eine erstklassige Leistung zu gewährleisten.

Mit TYPO3 Webhosting erhalten Sie einen Teil der CPU, des RAM und des Speichers des physischen Servers ausschließlich für Ihre Website, was zu schnelleren Ladezeiten und einer stabileren Betriebszeit führt.