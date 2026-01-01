TYPO3 VPS hosting
Crie sites complexos, sem a complexidade.
Gerencie sua rica biblioteca de conteúdo com o TYPO3.
Acelere o crescimento do seu site com hospedagem rápida.
Desempenho aprimorado
Um segundo pode significar a diferença entre os clientes ficarem ou irem embora – ofereça tempos de carregamento rápidos com nossos servidores otimizados para velocidade.
Alta escalabilidade
Sempre que precisar de mais recursos de servidor e poder de computação para lidar com um aumento na carga de usuários, dimensionar seu plano VPS requer apenas alguns cliques.
Segurança reforçada
Proteja-se contra ataques de força bruta, tentativas de invasão e violações de dados com uma proteção robusta contra DDoS e detecção automática de malware.
Provedor de hospedagem TYPO3 com a confiança de mais de 3 milhões de usuários.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.