Performances améliorées
Une seconde peut faire la différence entre que les clients restent et qu'ils partent – offrez des temps de chargement rapides grâce à nos serveurs optimisés pour la vitesse.
Évolutivité élevée
Lorsque vous avez besoin de plus de ressources serveur et de puissance de calcul pour gérer une augmentation de la charge utilisateur, la mise à l'échelle de votre forfait VPS ne prend que quelques clics.
Sécurité renforcée
Protégez-vous des attaques par force brute, des tentatives de piratage et des violations de données grâce à une protection DDoS robuste et à la détection automatique des logiciels malveillants.
Emplacement du serveur recommandé :
réseau mondial de centres de données
Choisissez parmi des centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et diffusez votre contenu plus rapidement.
Fournisseur d'hébergement TYPO3 de confiance, utilisé par plus de 3 millions d'utilisateurs
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.