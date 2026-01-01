Qu'est-ce que l'hébergement VPS TYPO3 ?

TYPO3 est un système de gestion de contenu open source écrit en PHP. Comme pour WordPress, vous avez besoin d'un hébergement web et d'un nom de domaine pour installer le CMS et lancer votre site web. Les sites TYPO3 sont réputés pour être gourmands en ressources ; il est donc essentiel de choisir un hébergement fiable et performant pour garantir des performances optimales. Avec un hébergement VPS pour TYPO3, vous bénéficiez d'une partie du processeur, de la RAM et du stockage du serveur physique dédiée exclusivement à votre site, ce qui se traduit par des temps de chargement plus rapides et une disponibilité accrue.