TYPO3 VPS hosting

We offer an AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

If you really like reading, you can simply explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy, as we have plenty of easy-to-follow video tutorials around VPS management.

Should you face issues with your account, plans, or billing, our 24/7 Customer Success agents are just a live chat away.