Die empfohlenen VPS-Spezifikationen für das Moodle™ Hosting können stark variieren, je nach der Anzahl der Nutzer, für die Ihre Website verfügbar sein soll.

Für kleine bis mittelgroße Moodle™-Websites mit bis zu ein paar hundert Nutzern ist unser VPS KVM 2 Plan bestens geeignet. Er ist mit 2 vCPU-Kernen, 8 GB RAM, 100 GB NVMe-SSD und 8 TB Bandbreite ausgestattet.

Wenn Sie eine größere Website mit mehreren hundert bis einigen tausend Anwendern betreiben, entscheiden Sie sich für den VPS KVM 4-Plan. Dieser Plan bietet eine deutliche Verbesserung der Ressourcen und verdoppelt alle Funktionen des KVM 2-Plans.

Egal für welchen Plan Sie sich entscheiden, Sie erhalten eine eigene IP-Adresse, um die Zugänglichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer eLearning-Plattform zu verbessern.