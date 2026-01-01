Moodle™ साइट होस्ट करने के लिए अनुशंसित VPS स्पेसिफिकेशन्स, होस्ट किए जाने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं।

कुछ सौ उपयोगकर्ताओं तक वाली छोटी से मध्यम आकार की Moodle™ साइटों के लिए, हमारा VPS KVM 2 प्लान एकदम सही है। इसमें 2 vCPU कोर, 8GB RAM, 100GB NVMe SSD और 8 TB बैंडविड्थ शामिल है।

यदि आप कुछ सौ से लेकर कुछ हज़ार उपयोगकर्ताओं वाली बड़ी साइट चला रहे हैं, तो VPS KVM 4 पैकेज चुनें। यह पैकेज संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान करता है, KVM 2 प्लान की प्रत्येक सुविधा को दोगुना कर देता है।

आप जो भी प्लान चुनें, आपको अपने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की पहुंच, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक समर्पित IP एड्रेस मिलेगा।