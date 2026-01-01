Moodle™ est un système de gestion de l'apprentissage (SGA) gratuit et open source. Grâce aux services d'hébergement VPS pour Moodle™, les enseignants et les administrateurs bénéficient d'un système robuste, sécurisé et intégré pour créer des environnements d'apprentissage personnalisés.

Ce SGA est couramment utilisé pour l'apprentissage collaboratif, les classes inversées, les cours en ligne et d'autres projets d'apprentissage à distance dans les écoles, les universités et les entreprises.