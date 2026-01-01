Ghost Hosting

Ghost ist ein Open-Source-Content-Management-System, das heißt, jeder kann es installieren und nutzen. Das heißt, Sie benötigen einen Virtual Private Server (VPS), um Ghost CMS zu hosten.

Die VPS Hosting-Angebote von Hostinger werden mit komplett vorkonfigurierten Betriebssystemvorlagen geliefert, darunter Ubuntu 22.04 64 Bit mit Ghost. Mit anderen Worten: Die Einrichtung Ihrer virtuellen Umgebung erfordert nur wenige Klicks.

Sie müssen sich auch keine Sorgen um die Leistung machen – unsere gut gewarteten Server sind mit branchenführendem NVMe-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren ausgestattet, die für maximale Geschwindigkeit sorgen.