hébergement VPS Ghost
Publiez et monétisez du contenu en toute simplicité
Solution moderne pour l'édition moderne
Votre puissante plateforme de blog
Remarquablement simple
L'interface sans distraction de Ghost, combinée à notre panneau de contrôle facile à utiliser, prépare le terrain pour que votre créativité d'écriture s'exprime librement.
Super rapide
Offrez des temps de chargement ultra-rapides et fidélisez vos lecteurs grâce à nos serveurs optimisés pour la vitesse et répartis dans le monde entier.
Hautement sécurisé
D’un scanner de logiciels malveillants automatique aux sauvegardes hebdomadaires, en passant par la protection DDoS, nous assurerons la sécurité de votre site web contre toutes sortes de menaces.
Construisez une présence dans le monde entier
Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre marché cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
Hébergeur de confiance pour des millions d'utilisateurs
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.