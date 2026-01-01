Ghost est un système de gestion de contenu open source, ce qui signifie que tout le monde peut l’installer et l’utiliser. Cela dit, vous avez besoin d’un serveur privé virtuel (VPS) pour héberger Ghost CMS.

Les plans d’hébergement VPS d’Hostinger sont livrés avec des modèles de système d’exploitation entièrement préconfigurés, y compris Ubuntu 22.04 64 bits avec Ghost. En d’autres termes, la configuration de votre environnement virtuel ne prendra que quelques clics.

Pas besoin de s’inquiéter des performances non plus : nos serveurs bien entretenus sont alimentés par un stockage NVMe à la pointe de l’industrie et des processeurs AMD EPYC pour une vitesse maximale.