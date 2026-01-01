Ghost é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode instalá-lo e usá-lo. Dito isso, você precisa de um servidor virtual privado (VPS) para hospedar o Ghost CMS.

Os planos de hospedagem VPS da Hostinger vêm com templates de SO completamente pré-configurados, incluindo Ubuntu 22.04 64bit com Ghost. Em outras palavras, configurar seu ambiente virtual levará apenas alguns cliques.

Não precisa se preocupar com o desempenho também – nossos servidores bem mantidos são alimentados por armazenamento NVMe líder do setor e processadores AMD EPYC para velocidade máxima.