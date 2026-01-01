New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Ghost VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

आसानी से सामग्री प्रकाशित करें और उससे कमाई करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
ghost_hero

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आधुनिक प्रकाशन के लिए आधुनिक समाधान

घोस्ट एक सरल लेकिन शक्तिशाली CMS है जिसे ब्लॉगर्स, पत्रकारों, क्रिएटर्स और ऑनलाइन टॉप-नॉच कंटेंट बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रीमियम पोस्ट प्रकाशित करें, लक्षित न्यूज़लेटर भेजें, और सशुल्क सदस्यताएँ प्रदान करें – घोस्ट आपके ब्लॉगिंग के शौक को मुनाफे में बदलना आसान बनाता है।
भूत_1

आपका शक्तिशाली ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म

एक-क्लिक घोस्ट इंस्टॉलेशन और एक सहज ब्लॉगिंग अनुभव के लिए रॉक-सॉलिड वेबसाइट परफॉर्मेंस का आनंद लें।

असाधारण रूप से सरल

घोस्ट का ध्यान भंग करने वाला इंटरफ़ेस, हमारे उपयोग में आसान कंट्रोल पैनल के साथ मिलकर, आपकी लेखन रचनात्मकता को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए मंच तैयार करता है।

भूत_2

सुपर फ़ास्ट

हमारे गति-ऑप्टिमाइज़्ड, विश्व स्तर पर फैले सर्वरों के कारण बिजली की तेजी से लोडिंग समय प्रदान करें और अपने पाठकों को बार-बार वापस लाएं।

भूत_3

अत्यधिक सुरक्षित

एक स्वचालित मालवेयर स्कैनर और साप्ताहिक बैकअप से लेकर DDoS सुरक्षा तक, हम आपकी वेबसाइट को सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित रखेंगे।

भूत_4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया भर में अपनी उपस्थिति स्थापित करें

होस्टिंगर के डेटा सेंटर यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित बाज़ार के करीब एक सर्वर लोकेशन चुनें।

Image

होस्टिंग कंपनी जिस पर लाखों लोगों का भरोसा है

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI असिस्टेंट के साथ जवाब खोजें

निश्चित नहीं हैं कि किसी थर्ड-पार्टी ब्लॉगिंग टूल को कैसे इंस्टॉल करें या सुरक्षा सेटिंग्स को कैसे कस्टमाइज़ करें? बस पूछें, और हमारा AI असिस्टेंट सेकंडों में समाधान प्रदान करेगा।

भूत_5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

Ghost VPS FAQs

Ghost CMS होस्टिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

Ghost होस्टिंग क्या है?

क्या घोस्ट वीपीएस को मैनेज करने के लिए मुझे तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत है?

मैं VPS प्लान के साथ Ghost का उपयोग कैसे करूँ?

क्या मैं अपने मौजूदा घोस्ट ब्लॉग को एक नए होस्टिंग प्रदाता पर माइग्रेट कर सकता/सकती हूं?

WordPress और Ghost में क्या अंतर है?

क्या मैं अपने घोस्ट वीपीएस वातावरण को कस्टमाइज़ कर सकता/सकती हूं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।