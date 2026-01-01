Bis zu 67 % Rabatt auf Docker Hosting

Docker-Projekte mühelos verwalten

Stellen Sie Ihre App mit unserem integrierten Docker Manager bereit.
Kostenloser Docker Manager inklusive
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
CHF  4.69 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Docker Hosting

Wählen Sie den besten VPS-Plan, um Ihre Docker-App bereitzustellen

64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 112.56 (regulärer Preis CHF 311.76). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 155.76 (regulärer Preis CHF 402.96). Verlängerungspreis: CHF 12.09/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 222.96 (regulärer Preis CHF 669.36). Verlängerungspreis: CHF 23.29/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 446.16 (regulärer Preis CHF 1'338.96). Verlängerungspreis: CHF 46.49/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 112.56 (regulärer Preis CHF 311.76). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 155.76 (regulärer Preis CHF 402.96). Verlängerungspreis: CHF 12.09/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 222.96 (regulärer Preis CHF 669.36). Verlängerungspreis: CHF 23.29/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 446.16 (regulärer Preis CHF 1'338.96). Verlängerungspreis: CHF 46.49/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Alles, was Sie zum Starten, Bereitstellen und Skalieren brauchen – aus einer Hand

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

App-Bereitstellung mit Docker vereinfachen

Docker Container Hosting hält Ihre Projekte organisiert und isoliert – so lassen sich Anwendungen in verschiedenen Umgebungen ohne Kompatibilitätsprobleme bereitstellen.

Der leistungsstarke Docker Manager ermöglicht die visuelle Verwaltung Ihrer Container – ganz ohne komplexe Befehle.

App-Bereitstellung mit Docker vereinfachen

Nahtloses VPS Hosting für Ihre Docker-Apps

Unschlagbare Leistung
Unschlagbare Leistung

Mehrere Container ausführen, schnellere Datenübertragungen genießen, nahtloses Multitasking und mühelos hohe Traffic-Lasten bewältigen – dank NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren.

KI-verwalteter VPS
KI-verwalteter VPS

Verwalten Sie Ihren VPS per Chat. Kodee erledigt Aufgaben sofort – von Fehlerbehebung bis zum Zurücksetzen von Passwörtern.

Garantierte Ressourcen
Garantierte Ressourcen

Unsere VPS-Pläne bieten dedizierte Ressourcen wie CPU, RAM und Speicher – perfekt für Ihre Projekte.

Bereitstellung mit Docker Manager
Bereitstellung mit Docker Manager

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Projekte mit einem übersichtlichen visuellen Dashboard. Starten, verwalten und überwachen Sie Container sofort, stellen Sie per Compose-Datei bereit und automatisieren Sie Aufgaben mit unserem KI-Agenten – alles im Docker VPS-Plan enthalten.

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Ihr KI-verwalteter VPS beginnt hier

Kodee ist Ihr KI-Agent zur Verwaltung von Servern und Containern über einfachen Chat. Ohne Befehle, ohne Fachjargon. Ob Sie Docker-Projekte bereitstellen, tägliche Aufgaben automatisieren oder die Serverleistung prüfen möchten – tippen Sie einfach ein, was Sie brauchen.
Kodee versteht über 50 Sprachen, erstellt vollständige Docker-Konfigurationen und hält Ihren VPS reibungslos am Laufen.
Ihr KI-verwalteter VPS beginnt hier

YAML-Code prüfen und validieren

Docker Compose-Dateien in Sekunden prüfen und beheben. Keine Syntaxfehler, keine Bereitstellungsprobleme.

Sicherheitseinstellungen verwalten

Firewall-Regeln aktualisieren, SSH-Schlüssel verwalten und Reverse DNS konfigurieren – alles mit einfacher Eingabeaufforderung.

Reibungslose Containerleistung

Mit KI Docker-Protokolle analysieren, Probleme früh erkennen und CPU, Speicher und Festplatte in Echtzeit überwachen.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Testen Sie VPS Hosting mit Docker Manager

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Docker VPS: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Docker Hosting-Diensten.

Was ist Docker VPS Hosting?

Kann ich meine bestehenden Apps auf einen Docker VPS übertragen?

Kann ich Anwendungen mit Docker Container Hosting einfach skalieren?

Was sind die Herausforderungen bei der Verwendung von Docker auf einem VPS?

Steht mir technischer Support für Docker Hosting zur Verfügung?

Kann ich Docker zum Hosten einer Website verwenden?

Gibt es eine Docker GUI?

Welche Funktion hat der Button „Auf Hostinger bereitstellen“?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.