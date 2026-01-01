Gérez vos projets Docker en toute simplicité
Déployez votre application à l'aide de notre gestionnaire Docker intégré.
Choisissez le meilleur plan VPS pour déployer votre application Docker
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, déployer vos applications et évoluer
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Déployez facilement des applications avec Docker
Grâce au puissant gestionnaire Docker, gérez vos conteneurs visuellement, sans commandes complexes.
Hébergement VPS performant pour vos applications Docker
Performances imbattables
Exécutez plusieurs conteneurs, profitez de transferts de données plus rapides, gérez facilement le multitâche et supportez des charges de trafic élevées grâce au stockage NVMe SSD et aux processeurs AMD EPYC.
VPS géré par l'IA
Gérez votre VPS en un message. Kodee s'occupe instantanément de toutes vos tâches, du dépannage à la réinitialisation de votre mot de passe.
Ressources garanties
Nos plans VPS vous offrent des ressources dédiées (CPU, RAM et stockage) et parfaitement adaptées aux besoins de vos projets.
Déploiement avec gestionnaire Docker
Prenez le contrôle de vos projets grâce à un tableau de bord visuel épuré. Lancez, gérez et surveillez vos conteneurs en un instant, déployez depuis des fichiers Compose et automatisez vos tâches avec notre agent IA. Tout est inclus dans votre plan VPS Docker.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J’ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je n'aurais pas pu être plus impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe support ont fait preuve d'une patience et d'une rigueur remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à jour n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.
Un VPS géré par l'IA
Vérifiez et validez le code yaml
Vérifiez et corrigez vos fichiers Docker Compose en quelques secondes. Dites adieu aux erreurs de syntaxe et aux soucis lors du déploiement.
Gérez les paramètres de sécurité
Mettez à jour les règles du pare-feu, gérez les clés SSH et configurez le DNS inverse à l'aide d'une simple requête.
Profitez de performances remarquables
Utilisez l'IA pour analyser vos journaux Docker, détecter les problèmes plus tôt et suivre l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel.