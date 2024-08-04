Kuni 67% allahindlust Docker VPS-i majutusele
Hallake Dockeri projekte hõlpsalt
Juuruta oma rakendus meie sisseehitatud Dockeri halduriga.
Valige oma Dockeri rakenduse juurutamiseks parim VPS-plaan
Kõik vajalik alustamiseks, tarnimiseks ja laiendamiseks – ühelt pakkujalt
Sujuv VPS-majutus teie Dockeri rakendustele
Ületamatu jõudlus
Tänu NVMe SSD-salvestusruumile ja AMD EPYC protsessoritele saate käitada mitut konteinerit, nautida kiiremat andmeedastust, sujuvat mitme ülesandega töötamist ja hõlpsalt hallata suure liiklusega töökoormusi.
Tehisintellekti hallatav VPS
Halda oma VPS-i sõnumiga. Kodee tegeleb ülesannetega koheselt, alates tõrkeotsingust kuni parooli lähtestamiseni.
Garanteeritud ressursid
Meie VPS-paketid pakuvad teie projektidele kohandatud spetsiaalseid ressursse, sealhulgas protsessorit, muutmälu ja salvestusruumi.
Juurutage Dockeri halduriga
Võtke oma projektide üle kontroll selge visuaalse juhtpaneeli abil. Käivitage, hallake ja jälgige konteinereid koheselt, juurutage koostamisfailidest ja automatiseerige ülesandeid meie tehisintellekti agendi abil – kõik see on teie Docker VPS-i paketis.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Teie tehisintellekti hallatav VPS algab siit
Kontrollige ja valideerige yaml-koodi
Dockeri koostamisfailide kontrollimine ja parandamine sekunditega. Süntaksivigu ega juurutamisega seotud probleeme pole.
Turvaseadete haldamine
Uuenda tulemüüri reegleid, halda SSH-võtmeid ja seadista pöörd-DNS-i – seda kõike lihtsa viiba abil.
Sujuv konteineri jõudlus
Kasutage tehisintellekti Dockeri logide analüüsimiseks, probleemide varajaseks avastamiseks ning protsessori, mälu ja ketta reaalajas jälgimiseks.