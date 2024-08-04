Kuni 67% allahindlust Docker VPS-i majutusele

Hallake Dockeri projekte hõlpsalt

Juuruta oma rakendus meie sisseehitatud Dockeri halduriga.

Tasuta Dockeri haldur on kaasas Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad Tehisintellekti hallatav VPS
4,99  € /kuus
30-päevane rahatagastuse garantii
Dockeri hostimine

Valige oma Dockeri rakenduse juurutamiseks parim VPS-plaan

Kõik vajalik alustamiseks, tarnimiseks ja laiendamiseks – ühelt pakkujalt

Docker manager
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta .cloud domeen 1 aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagamist paketi kuude arvuga.

Lihtsustage rakenduste juurutamist Dockeriga

Docker hoiab teie projektid korrastatuna ja isoleerituna, muutes rakenduste juurutamise erinevates keskkondades lihtsamaks ilma ühilduvusprobleemideta.

Võimas Docker Manager võimaldab teil konteinereid visuaalselt hallata ilma keerulisi käske kasutamata.

Lihtsustage rakenduste juurutamist Dockeriga

Sujuv VPS-majutus teie Dockeri rakendustele

Ületamatu jõudlus
Ületamatu jõudlus

Tänu NVMe SSD-salvestusruumile ja AMD EPYC protsessoritele saate käitada mitut konteinerit, nautida kiiremat andmeedastust, sujuvat mitme ülesandega töötamist ja hõlpsalt hallata suure liiklusega töökoormusi.

Tehisintellekti hallatav VPS
Tehisintellekti hallatav VPS

Halda oma VPS-i sõnumiga. Kodee tegeleb ülesannetega koheselt, alates tõrkeotsingust kuni parooli lähtestamiseni.

Garanteeritud ressursid
Garanteeritud ressursid

Meie VPS-paketid pakuvad teie projektidele kohandatud spetsiaalseid ressursse, sealhulgas protsessorit, muutmälu ja salvestusruumi.

Juurutage Dockeri halduriga
Juurutage Dockeri halduriga

Võtke oma projektide üle kontroll selge visuaalse juhtpaneeli abil. Käivitage, hallake ja jälgige konteinereid koheselt, juurutage koostamisfailidest ja automatiseerige ülesandeid meie tehisintellekti agendi abil – kõik see on teie Docker VPS-i paketis.

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. märts 2025

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. aprill 2025

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel
26. aprill 2025

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar
30. mai 2025

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain
26. juuni 2025

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman
5. november 2024

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K
4. august 2024

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

Teie tehisintellekti hallatav VPS algab siit

Kodee on teie tehisintellekti agent serverite ja konteinerite haldamiseks lihtsa vestluse kaudu. Ei mingeid käske ega žargooni. Olenemata sellest, kas juurutate Dockeri projekte, automatiseerite igapäevaseid ülesandeid või kontrollite serveri jõudlust, tippige lihtsalt see, mida vajate.
Kodee mõistab enam kui 50 keelt, genereerib täielikke Dockeri konfiguratsioone ja hoiab teie VPS-i sujuvalt töös.
Teie tehisintellekti hallatav VPS algab siit

Kontrollige ja valideerige yaml-koodi

Dockeri koostamisfailide kontrollimine ja parandamine sekunditega. Süntaksivigu ega juurutamisega seotud probleeme pole.

Turvaseadete haldamine

Uuenda tulemüüri reegleid, halda SSH-võtmeid ja seadista pöörd-DNS-i – seda kõike lihtsa viiba abil.

Sujuv konteineri jõudlus

Kasutage tehisintellekti Dockeri logide analüüsimiseks, probleemide varajaseks avastamiseks ning protsessori, mälu ja ketta reaalajas jälgimiseks.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Proovige VPS-majutust Docker Manageriga

30-päevane raha tagasi garantii

Docker VPS-i KKK

Leidke vastused Dockeri majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Mis on Docker VPS-i majutus?

Kas ma saan oma olemasolevad rakendused Docker VPS-ile migreerida?

Kas ma saan Dockeri konteinermajutusega rakendusi hõlpsalt skaleerida?

Millised on Dockeri kasutamise väljakutsed VPS-il?

Kas ma saan Dockeri hostimise kohta tehnilist tuge?

Kas ma saan Dockerit veebisaidi majutamiseks kasutada?

Kas on olemas Dockeri graafiline kasutajaliides?

Mis on nupp „Juuruta Hostingerisse”?