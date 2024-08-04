Suurimad väljakutsed hõlmavad mitme Dockeri konteineri haldamist ja turvaprobleemidega tegelemist. Kui teie Dockeri konteinerid pole õigesti konfigureeritud, võivad need olla ohtude suhtes haavatavad.

Lühidalt öeldes võib õppimiskõver olla järsk, kui te pole konteineripõhise arendusega tuttav.

Õnneks saate Hostingeri VPS-i plaanidega eelvalmistatud malli, mis kiirendab seadistamisprotsessi: Ubuntu 24.04 64-bitine Dockeriga. Lisaks on meil põhjalik õpetus Dockeri konteineri loomise kohta ja Dockeri spikker, kus kõik olulised käsud on ühes kohas. Mis puutub turvalisusse, siis teie andmed on kaitstud meie automaatsete iganädalaste varukoopiatega.