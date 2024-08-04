Uw AI-beheerde VPS begint hier

Kodee is jouw AI-agent voor het beheren van servers en containers via eenvoudige chat. Geen opdrachten, geen jargon. Of je nu Docker-projecten implementeert, dagelijkse taken automatiseert of serverprestaties controleert, typ gewoon wat je nodig hebt.

Kodee begrijpt meer dan 50 talen, genereert volledige Docker-configuraties en zorgt ervoor dat uw VPS soepel blijft draaien.