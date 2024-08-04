Mis de Black Friday deals niet
67% korting op

Docker VPS hosting

Black Friday Sale

Gratis Docker-manager inbegrepen Gratis automatische wekelijkse back-ups AI-beheerde VPS
Vanaf  4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
Docker-hosting

Mis de Black Friday deals niet

Alles wat u nodig hebt om te starten, te verzenden en te schalen - van één leverancier

Docker manager
Snelle toegang tot containerlogboeken
Updates met één klik
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis .cloud domein voor 1 jaar

Alle abonnementen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale abonnementsprijs gedeeld door het aantal maanden van uw abonnement.

Vereenvoudig app-implementatie met Docker

Met Docker blijven uw projecten georganiseerd en geïsoleerd, waardoor u eenvoudiger applicaties in verschillende omgevingen kunt implementeren zonder compatibiliteitsproblemen.

Met de krachtige Docker Manager kunt u uw containers visueel beheren zonder ingewikkelde opdrachten.

Vereenvoudig app-implementatie met Docker

Naadloze VPS-hosting voor uw Docker-apps

Ongeëvenaarde prestaties
Ongeëvenaarde prestaties

Dankzij NVMe SSD-opslag en AMD EPYC-processors kunt u meerdere containers gebruiken, profiteren van snellere gegevensoverdracht, naadloos multitasken en moeiteloos workloads met veel dataverkeer verwerken.

AI-beheerde VPS
AI-beheerde VPS

Beheer je VPS met een bericht. Kodee handelt taken direct af, van het oplossen van problemen tot het resetten van wachtwoorden.

Gegarandeerde bronnen
Gegarandeerde bronnen

Onze VPS-abonnementen bieden speciale bronnen, zoals CPU, RAM en opslag, afgestemd op uw projecten.

Implementeren met Docker Manager
Implementeren met Docker Manager

Neem de controle over je projecten met een overzichtelijk visueel dashboard. Start, beheer en monitor direct containers, implementeer vanuit samengestelde bestanden en automatiseer taken met onze AI-agent – allemaal inbegrepen bij je Docker VPS-abonnement.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik.

Kies een serverlocatie dicht bij uw doelgroep om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik.

Docker VPS-hosting waarop u kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 maart 2025

Ik ben ongelooflijk blij met de VPS-hosting van Hostinger! Hun uptime is constant uitstekend, waardoor mijn website soepel blijft draaien. Wanneer ik hulp nodig had, was hun technische supportteam snel, deskundig en oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 april 2025

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot en de menselijke chat. Mocht AI je vraag niet kunnen beantwoorden, dan is die VPS gewoon geweldig. Geen ups en downs. Bedankt aan het ontwikkelteam en alle anderen die erbij betrokken zijn. Ga zo door!

Noel
Noel
26 april 2025

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp geprijsd. Uitstekende portal die de tijd van zijn gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar
30 mei 2025

Ik nam contact op met de support van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik was enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ongelooflijk geduldig en grondig.

Sylvain
Sylvain
26 juni 2025

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp met deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Ze is professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman
5 november 2024

Hostinger VPS is absoluut geweldig. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit down, nooit crasht.

Martin K
Martin K
4 augustus 2024

Het bedrijf draait goed, ik ben erg tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Niet zo duur als sommige andere sites met echt geweldige VPS-opstellingen en prijspakketten.

Uw AI-beheerde VPS begint hier

Kodee is jouw AI-agent voor het beheren van servers en containers via eenvoudige chat. Geen opdrachten, geen jargon. Of je nu Docker-projecten implementeert, dagelijkse taken automatiseert of serverprestaties controleert, typ gewoon wat je nodig hebt.
Kodee begrijpt meer dan 50 talen, genereert volledige Docker-configuraties en zorgt ervoor dat uw VPS soepel blijft draaien.
Uw AI-beheerde VPS begint hier

Controleer en valideer yaml-code

Controleer en herstel Docker Compose-bestanden in enkele seconden. Geen syntaxisfouten, geen implementatieproblemen.

Beveiligingsinstellingen beheren

Werk firewallregels bij, beheer SSH-sleutels en configureer omgekeerde DNS - alles via één eenvoudige prompt.

Soepele containerprestaties

Gebruik AI om Docker-logboeken te analyseren, problemen vroegtijdig te detecteren en de CPU, het geheugen en de schijf in realtime te bewaken.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Probeer VPS-hosting met Docker Manager

30 dagen geld-terug-garantie

Docker VPS Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen over Docker-hostingdiensten.

Wat is Docker VPS-hosting?

Kan ik mijn bestaande apps migreren naar een Docker VPS?

Kan ik applicaties eenvoudig schalen met Docker-containerhosting?

Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van Docker op een VPS?

Kan ik technische ondersteuning krijgen voor Docker-hosting?

Kan ik Docker gebruiken om een website te hosten?

Is er een Docker GUI?

Wat is de knop 'Implementeren op Hostinger'?