Docker VPS hosting
Vereenvoudig app-implementatie met Docker
Met de krachtige Docker Manager kunt u uw containers visueel beheren zonder ingewikkelde opdrachten.
Naadloze VPS-hosting voor uw Docker-apps
Ongeëvenaarde prestaties
Dankzij NVMe SSD-opslag en AMD EPYC-processors kunt u meerdere containers gebruiken, profiteren van snellere gegevensoverdracht, naadloos multitasken en moeiteloos workloads met veel dataverkeer verwerken.
AI-beheerde VPS
Beheer je VPS met een bericht. Kodee handelt taken direct af, van het oplossen van problemen tot het resetten van wachtwoorden.
Gegarandeerde bronnen
Onze VPS-abonnementen bieden speciale bronnen, zoals CPU, RAM en opslag, afgestemd op uw projecten.
Implementeren met Docker Manager
Neem de controle over je projecten met een overzichtelijk visueel dashboard. Start, beheer en monitor direct containers, implementeer vanuit samengestelde bestanden en automatiseer taken met onze AI-agent – allemaal inbegrepen bij je Docker VPS-abonnement.
Docker VPS-hosting waarop u kunt vertrouwen
Ik ben ongelooflijk blij met de VPS-hosting van Hostinger! Hun uptime is constant uitstekend, waardoor mijn website soepel blijft draaien. Wanneer ik hulp nodig had, was hun technische supportteam snel, deskundig en oprecht behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot en de menselijke chat. Mocht AI je vraag niet kunnen beantwoorden, dan is die VPS gewoon geweldig. Geen ups en downs. Bedankt aan het ontwikkelteam en alle anderen die erbij betrokken zijn. Ga zo door!
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp geprijsd. Uitstekende portal die de tijd van zijn gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Ik nam contact op met de support van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik was enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ongelooflijk geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp met deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Ze is professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is absoluut geweldig. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit down, nooit crasht.
Het bedrijf draait goed, ik ben erg tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Niet zo duur als sommige andere sites met echt geweldige VPS-opstellingen en prijspakketten.
Uw AI-beheerde VPS begint hier
Controleer en valideer yaml-code
Controleer en herstel Docker Compose-bestanden in enkele seconden. Geen syntaxisfouten, geen implementatieproblemen.
Beveiligingsinstellingen beheren
Werk firewallregels bij, beheer SSH-sleutels en configureer omgekeerde DNS - alles via één eenvoudige prompt.
Soepele containerprestaties
Gebruik AI om Docker-logboeken te analyseren, problemen vroegtijdig te detecteren en de CPU, het geheugen en de schijf in realtime te bewaken.