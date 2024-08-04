Sleva až 67% na hosting Docker VPS

Snadná správa projektů Dockeru

Nasaďte svou aplikaci pomocí našeho vestavěného správce Dockeru.

Včetně bezplatného Docker Manageru Bezplatné automatické týdenní zálohy VPS spravovaný umělou inteligencí
Hosting Dockeru

Vyberte si nejlepší VPS plán pro nasazení vaší Docker aplikace

Vše, co potřebujete k zahájení, dodání a škálování – od jednoho poskytovatele

Správce Dockeru
Rychlý přístup k protokolům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména .cloud na 1 rok zdarma

Všechny tarify se platí předem. Měsíční sazba odráží celkovou cenu tarifu dělenou počtem měsíců ve vašem tarifu.

Zjednodušte nasazení aplikací pomocí Dockeru

Docker udržuje vaše projekty organizované a izolované, což usnadňuje nasazení aplikací v různých prostředích bez problémů s kompatibilitou.

Výkonný Docker Manager umožňuje vizuálně spravovat kontejnery bez použití složitých příkazů.

Bezproblémový VPS hosting pro vaše Docker aplikace

Bezproblémový VPS hosting pro vaše Docker aplikace

Bezkonkurenční výkon
Bezkonkurenční výkon

Spouštějte více kontejnerů, užívejte si rychlejší přenosy dat, bezproblémově zvládejte multitasking a snadno zvládejte náročné úlohy díky úložišti NVMe SSD a procesorům AMD EPYC.

VPS spravovaný umělou inteligencí
VPS spravovaný umělou inteligencí

Spravujte svůj VPS pomocí zprávy. Kodee zvládá úkoly okamžitě, od řešení problémů až po resetování hesla.

Zaručené zdroje
Zaručené zdroje

Naše VPS plány nabízejí vyhrazené zdroje, včetně CPU, RAM a úložiště, přizpůsobené vašim projektům.

Nasazení pomocí Docker Manageru
Nasazení pomocí Docker Manageru

Převezměte kontrolu nad svými projekty pomocí přehledného vizuálního dashboardu. Okamžitě spouštějte, spravujte a monitorujte kontejnery, nasazujte je ze souborů pro psaní a automatizujte úlohy pomocí našeho agenta s umělou inteligencí – to vše je součástí vašeho tarifu Docker VPS.

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální nasazení. Globální dosah.

Pro zvýšení rychlosti načítání vyberte umístění serveru blízko vaší cílové skupině. Máme datová centra v Severní Americe, Evropě, Asii a Jižní Americe.

Lokální nasazení. Globální dosah.

Docker VPS hosting, na který se můžete spolehnout

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. března 2025

Jsem neuvěřitelně spokojený s VPS hostingem od Hostingeru! Jejich dostupnost je trvale špičková, díky čemuž můj web běží hladce. Kdykoli jsem potřeboval pomoc, jejich tým technické podpory byl rychlý, znalý a skutečně ochotný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. dubna 2025

Všechno je plynulé a skvělé s Hostingerem, chatovacím botem s umělou inteligencí a lidským chatem, pokud umělá inteligence nedokáže vyřešit vaši otázku. A ty VPS jsou prostě paráda, žádné výkyvy. Děkuji vývojářskému týmu a všem ostatním zúčastněným. Jen tak dál 🚀

Noel
Noel
26. dubna 2025

Konečně VPS hostingová společnost, která to dělá správně! Dobrá cena. Vynikající portál, který respektuje čas svých uživatelů. Bezproblémové zálohování. Dobrá podpora. Spolehlivý. Působí naprosto spolehlivě.

Omkar
Omkar
30. května 2025

Poté, co jsem ztratil přístup k mé vlastní hostované instanci n8n, jsem se obrátil na podporu Hostingeru a jsem naprosto ohromen. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a důkladní.

Sylvain
Sylvain
26. června 2025

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem na N8N na mém VPS Hostinger. Profesionální a znalá, ještě jednou děkuji, Carlo.

Herriman
Herriman
5. listopadu 2024

Hostinger VPS je naprosto vynikající. Prostě vždycky funguje. Je vždy rychlý a stabilní. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K
4. srpna 2024

Společnosti se daří dobře, jsem velmi spokojený s konkrétními službami, které od nich využívám. Nejsou tak drahé jako některá místa s opravdu skvělým nastavením VPS a cenovými plány.

Váš VPS spravovaný umělou inteligencí začíná zde

Kodee je váš AI agent pro správu serverů a kontejnerů prostřednictvím jednoduchého chatu. Žádné příkazy, žádný žargon. Ať už nasazujete Docker projekty, automatizujete denní úkoly nebo kontrolujete výkon serveru, stačí zadat, co potřebujete.
Kodee rozumí více než 50 jazykům, generuje kompletní konfigurace Dockeru a zajišťuje bezproblémový chod vašeho VPS.
Váš VPS spravovaný umělou inteligencí začíná zde

Zkontrolujte a ověřte kód YAML

Zkontrolujte a opravte soubory Docker Compose během několika sekund. Žádné syntaktické chyby, žádné bolesti hlavy s nasazením.

Spravovat nastavení zabezpečení

Aktualizujte pravidla firewallu, spravujte SSH klíče a konfigurujte reverzní DNS, to vše pomocí jednoduchého příkazového řádku.

Plynulý výkon kontejneru

Používejte umělou inteligenci k analýze protokolů Dockeru, včasnému odhalení problémů a monitorování CPU, paměti a disku v reálném čase.

Vyzkoušejte VPS hosting s Docker Managerem

Nejčastější dotazy k Docker VPS

Najděte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Docker.

Co je Docker VPS hosting?

Mohu migrovat své stávající aplikace na Docker VPS?

Mohu snadno škálovat aplikace s hostováním kontejnerů Docker?

Jaké jsou výzvy při používání Dockeru na VPS?

Mohu získat technickou podporu pro hosting Dockeru?

Mohu použít Docker k hostování webových stránek?

Existuje grafické uživatelské rozhraní Dockeru?

Co je tlačítko „Nasadit na Hostinger“?