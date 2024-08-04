Älä ohita Black Friday -tarjouksia

Jopa 67% alennus Docker VPS -hostingista

Hallitse Docker-projekteja helposti

Ota sovelluksesi käyttöön sisäänrakennetulla Docker-hallintatyökalullamme.

Ilmainen Docker-hallinta sisältyy hintaan Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot Tekoälyn hallinnoima VPS
4,99  € /kk
30 päivän tyytyväisyystakuu
Docker-hosting

Älä missaa Black Friday -tarjouksia

Kaikki mitä tarvitset aloittamiseen, toimitukseen ja skaalaamiseen – yhdeltä toimittajalta

Docker manager
Nopea pääsy säilölokeihin
Yhden napsautuksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen .cloud-domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Yksinkertaista sovellusten käyttöönottoa Dockerin avulla

Docker pitää projektisi järjestyksessä ja erillään, mikä helpottaa sovellusten käyttöönottoa eri ympäristöissä ilman yhteensopivuusongelmia.

Tehokkaan Docker Managerin avulla voit hallita säilöjäsi visuaalisesti ilman monimutkaisia komentoja.

Yksinkertaista sovellusten käyttöönottoa Dockerin avulla

Saumaton VPS-hosting Docker-sovelluksillesi

Lyömätön suorituskyky
Lyömätön suorituskyky

Käytä useita säilöjä, nauti nopeammista tiedonsiirroista, suorita saumattomasti useita asioita samanaikaisesti ja käsittele suuren liikenteen työkuormia helposti NVMe SSD -tallennustilan ja AMD EPYC -prosessorien ansiosta.

Tekoälyn hallinnoima VPS
Tekoälyn hallinnoima VPS

Hallitse VPS:ääsi viestillä. Kodee hoitaa tehtävät välittömästi vianmäärityksestä salasanan palautukseen.

Taatut resurssit
Taatut resurssit

VPS-pakettimme tarjoavat projekteihisi räätälöityjä erillisiä resursseja, kuten suorittimen, RAM-muistin ja tallennustilan.

Käyttöönotto Docker Managerilla
Käyttöönotto Docker Managerilla

Ota projektisi hallintaan selkeän visuaalisen hallintapaneelin avulla. Käynnistä, hallinnoi ja valvo säilöjä välittömästi, ota käyttöön kirjoitustiedostoista ja automatisoi tehtäviä tekoälyagentillamme – kaikki sisältyy Docker VPS -pakettiisi.

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen käyttöönotto. Maailmanlaajuinen ulottuvuus.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Paikallinen käyttöönotto. Maailmanlaajuinen ulottuvuus.

Docker VPS-hosting, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3. maaliskuuta 2025

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin VPS-hostingiin! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14. huhtikuuta 2025

Kaikki sujuu Hostingerin, tekoälychatbotin ja ihmisen chatin, kanssa loistavasti. Jos tekoäly ei osaa ratkaista kysymystäsi, VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel
26. huhtikuuta 2025

Vihdoinkin VPS-hostingyritys, joka tekee sen oikein! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar
30. toukokuuta 2025

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain
26. kesäkuuta 2025

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoinen ja asiantunteva, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman
5. marraskuuta 2024

Hostinger VPS on aivan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa. Ei koskaan kaatuile, ei koskaan pysähdy.

Martin K
Martin K
4. elokuuta 2024

Yrityksellä menee hyvin, olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin jotkut paikat, joissa on todella hyvät VPS-asetukset ja hinnoittelusuunnitelmat.

Tekoälyn hallinnoima VPS alkaa tästä

Kodee on tekoälyagenttisi palvelimien ja säilöjen hallintaan yksinkertaisen chatin kautta. Ei komentoja, ei ammattikieltä. Olitpa sitten ottamassa käyttöön Docker-projekteja, automatisoimassa päivittäisiä tehtäviä tai tarkistamassa palvelimen suorituskykyä, kirjoita vain tarvitsemasi tiedot.
Kodee ymmärtää yli 50 kieltä, luo täydelliset Docker-konfiguraatiot ja pitää VPS:si toiminnassa sujuvasti.
Tekoälyn hallinnoima VPS alkaa tästä

Tarkista ja validoi yaml-koodi

Tarkista ja korjaa Dockerin compose-tiedostot sekunneissa. Ei syntaksivirheitä, ei käyttöönottopäänsärkyä.

Hallinnoi suojausasetuksia

Päivitä palomuurisääntöjä, hallinnoi SSH-avaimia ja määritä käänteinen DNS – kaikki tämä yksinkertaisen kehotteen avulla.

Sujuva säiliön suorituskyky

Käytä tekoälyä Docker-lokien analysointiin, ongelmien havaitsemiseen varhaisessa vaiheessa ja suorittimen, muistin ja levyn reaaliaikaiseen valvontaan.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Kokeile VPS-hostingia Docker Managerilla

30 päivän rahat takaisin -takuu

Docker VPS:n usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia Docker-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä on Docker VPS -hosting?

Voinko siirtää olemassa olevat sovellukseni Docker VPS:lle?

Voinko skaalata sovelluksia helposti Docker-konttihostingilla?

Mitä haasteita Dockerin käytössä VPS:llä on?

Voinko saada teknistä tukea Docker-hostingille?

Voinko käyttää Dockeria verkkosivuston isännöintiin?

Onko Dockerissa käyttöliittymää?

Mikä on 'Ota käyttöön Hostingerissa' -painike?