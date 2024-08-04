Jopa 67% alennus Docker VPS -hostingista
Hallitse Docker-projekteja helposti
Ota sovelluksesi käyttöön sisäänrakennetulla Docker-hallintatyökalullamme.
Saumaton VPS-hosting Docker-sovelluksillesi
Lyömätön suorituskyky
Käytä useita säilöjä, nauti nopeammista tiedonsiirroista, suorita saumattomasti useita asioita samanaikaisesti ja käsittele suuren liikenteen työkuormia helposti NVMe SSD -tallennustilan ja AMD EPYC -prosessorien ansiosta.
Tekoälyn hallinnoima VPS
Hallitse VPS:ääsi viestillä. Kodee hoitaa tehtävät välittömästi vianmäärityksestä salasanan palautukseen.
Taatut resurssit
VPS-pakettimme tarjoavat projekteihisi räätälöityjä erillisiä resursseja, kuten suorittimen, RAM-muistin ja tallennustilan.
Käyttöönotto Docker Managerilla
Ota projektisi hallintaan selkeän visuaalisen hallintapaneelin avulla. Käynnistä, hallinnoi ja valvo säilöjä välittömästi, ota käyttöön kirjoitustiedostoista ja automatisoi tehtäviä tekoälyagentillamme – kaikki sisältyy Docker VPS -pakettiisi.
Docker VPS-hosting, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin VPS-hostingiin! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki sujuu Hostingerin, tekoälychatbotin ja ihmisen chatin, kanssa loistavasti. Jos tekoäly ei osaa ratkaista kysymystäsi, VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin VPS-hostingyritys, joka tekee sen oikein! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoinen ja asiantunteva, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on aivan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa. Ei koskaan kaatuile, ei koskaan pysähdy.
Yrityksellä menee hyvin, olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin jotkut paikat, joissa on todella hyvät VPS-asetukset ja hinnoittelusuunnitelmat.
Tekoälyn hallinnoima VPS alkaa tästä
Tarkista ja validoi yaml-koodi
Tarkista ja korjaa Dockerin compose-tiedostot sekunneissa. Ei syntaksivirheitä, ei käyttöönottopäänsärkyä.
Hallinnoi suojausasetuksia
Päivitä palomuurisääntöjä, hallinnoi SSH-avaimia ja määritä käänteinen DNS – kaikki tämä yksinkertaisen kehotteen avulla.
Sujuva säiliön suorituskyky
Käytä tekoälyä Docker-lokien analysointiin, ongelmien havaitsemiseen varhaisessa vaiheessa ja suorittimen, muistin ja levyn reaaliaikaiseen valvontaan.