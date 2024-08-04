Hosting VPS Dockertańszy nawet o 66%
Uprość wdrażanie aplikacji dzięki Dockerowi
Dzięki potężnemu Menedżerowi Docker możesz zarządzać kontenerami wizualnie, bez konieczności stosowania skomplikowanych poleceń.
Bezproblemowy hosting VPS dla Twoich aplikacji Docker
Niezrównana wydajność
Uruchamiaj wiele kontenerów, ciesz się szybszym transferem danych, bezproblemowo wykonuj wiele zadań jednocześnie i z łatwością obsługuj obciążenia o dużym natężeniu ruchu dzięki pamięci masowej NVMe SSD i procesorom AMD EPYC.
VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję
Zarządzaj swoim VPS za pomocą wiadomości. Kodee zajmuje się zadaniami natychmiast, od rozwiązywania problemów po resetowanie haseł.
Gwarantowane zasoby
Nasze plany VPS oferują dedykowane zasoby, w tym procesor, pamięć RAM i przestrzeń dyskową, dostosowane do Twoich projektów.
Wdrażanie za pomocą menedżera Docker
Przejmij kontrolę nad swoimi projektami dzięki przejrzystemu, wizualnemu panelowi sterowania. Błyskawicznie uruchamiaj, zarządzaj i monitoruj kontenery, wdrażaj z plików i automatyzuj zadania dzięki naszemu agentowi AI – wszystko w pakiecie Docker VPS.
Hosting VPS Docker, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostingera! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostingerem, botem czatu AI + czatem z człowiekiem, jeśli AI nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie. A, i ten VPS jest po prostu rewelacyjny, bez żadnych wzlotów i upadków. Dziękuję zespołowi programistów i wszystkim zaangażowanym. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały portal, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych. Dobre wsparcie. Niezawodny. Solidny jak skała.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanej instancji n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza, nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Twój VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję zaczyna się tutaj
Sprawdź i zweryfikuj kod yaml
Sprawdź i napraw pliki Docker Compose w kilka sekund. Bez błędów składniowych i bez problemów z wdrażaniem.
Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń
Aktualizuj reguły zapory sieciowej, zarządzaj kluczami SSH i konfiguruj odwrotny DNS – wszystko za pomocą prostego monitu.
Płynna praca kontenera
Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania logów Dockera, wczesnego wykrywania problemów i monitorowania procesora, pamięci i dysku w czasie rzeczywistym.