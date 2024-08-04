Twój VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję zaczyna się tutaj

Kodee to Twój agent AI do zarządzania serwerami i kontenerami za pomocą prostego czatu. Bez poleceń i żargonu. Niezależnie od tego, czy wdrażasz projekty Docker, automatyzujesz codzienne zadania, czy sprawdzasz wydajność serwera, po prostu wpisz to, czego potrzebujesz.

Kodee rozumie ponad 50 języków, generuje kompletne konfiguracje Dockera i dba o płynne działanie Twojego VPS.