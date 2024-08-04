Nie przegap ofert na Black Friday

Hosting VPS Docker

tańszy nawet o 66%

Wyprzedaż Black Friday

W zestawie darmowy menedżer Docker Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję
Od  21,99  zł /mies.
Hosting Dockera

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć, dostarczać i skalować – od jednego dostawcy

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena .cloud na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna opłata odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Uprość wdrażanie aplikacji dzięki Dockerowi

Docker pozwala zachować porządek i izolację projektów, dzięki czemu wdrażanie aplikacji w różnych środowiskach staje się łatwiejsze, bez problemów ze zgodnością.

Dzięki potężnemu Menedżerowi Docker możesz zarządzać kontenerami wizualnie, bez konieczności stosowania skomplikowanych poleceń.

Bezproblemowy hosting VPS dla Twoich aplikacji Docker

Niezrównana wydajność
Uruchamiaj wiele kontenerów, ciesz się szybszym transferem danych, bezproblemowo wykonuj wiele zadań jednocześnie i z łatwością obsługuj obciążenia o dużym natężeniu ruchu dzięki pamięci masowej NVMe SSD i procesorom AMD EPYC.

VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję
Zarządzaj swoim VPS za pomocą wiadomości. Kodee zajmuje się zadaniami natychmiast, od rozwiązywania problemów po resetowanie haseł.

Gwarantowane zasoby
Nasze plany VPS oferują dedykowane zasoby, w tym procesor, pamięć RAM i przestrzeń dyskową, dostosowane do Twoich projektów.

Wdrażanie za pomocą menedżera Docker
Przejmij kontrolę nad swoimi projektami dzięki przejrzystemu, wizualnemu panelowi sterowania. Błyskawicznie uruchamiaj, zarządzaj i monitoruj kontenery, wdrażaj z plików i automatyzuj zadania dzięki naszemu agentowi AI – wszystko w pakiecie Docker VPS.

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Wdrożenie lokalne. Zasięg globalny.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.

Hosting VPS Docker, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
3 marca 2025 r.

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostingera! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
14 kwietnia 2025 r.

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostingerem, botem czatu AI + czatem z człowiekiem, jeśli AI nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie. A, i ten VPS jest po prostu rewelacyjny, bez żadnych wzlotów i upadków. Dziękuję zespołowi programistów i wszystkim zaangażowanym. Tak trzymać 🚀

Noel
26 kwietnia 2025 r.

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały portal, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych. Dobre wsparcie. Niezawodny. Solidny jak skała.

Omkar
30 maja 2025 r.

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanej instancji n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
26 czerwca 2025 r.

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
5 listopada 2024 r.

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza, nigdy się nie zawiesza.

Martin K
4 sierpnia 2024 r.

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

Twój VPS zarządzany przez sztuczną inteligencję zaczyna się tutaj

Kodee to Twój agent AI do zarządzania serwerami i kontenerami za pomocą prostego czatu. Bez poleceń i żargonu. Niezależnie od tego, czy wdrażasz projekty Docker, automatyzujesz codzienne zadania, czy sprawdzasz wydajność serwera, po prostu wpisz to, czego potrzebujesz.
Kodee rozumie ponad 50 języków, generuje kompletne konfiguracje Dockera i dba o płynne działanie Twojego VPS.
Sprawdź i zweryfikuj kod yaml

Sprawdź i napraw pliki Docker Compose w kilka sekund. Bez błędów składniowych i bez problemów z wdrażaniem.

Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń

Aktualizuj reguły zapory sieciowej, zarządzaj kluczami SSH i konfiguruj odwrotny DNS – wszystko za pomocą prostego monitu.

Płynna praca kontenera

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania logów Dockera, wczesnego wykrywania problemów i monitorowania procesora, pamięci i dysku w czasie rzeczywistym.

Wypróbuj hosting VPS z menedżerem Docker

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Docker VPS

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Docker.

Czym jest hosting Docker VPS?

Czy mogę przenieść istniejące aplikacje na serwer VPS Docker?

Czy mogę łatwo skalować aplikacje dzięki hostingowi kontenerowemu Docker?

Jakie są wyzwania związane z korzystaniem z Dockera na VPS?

Czy mogę uzyskać wsparcie techniczne dotyczące hostingu Docker?

Czy mogę używać Dockera do hostowania strony internetowej?

Czy istnieje interfejs graficzny Dockera?

Do czego służy przycisk „Wdróż na Hostinger”?