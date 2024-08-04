Giảm giá lên đến 71% cho dịch vụ lưu trữ Docker VPS
Quản lý các dự án Docker một cách dễ dàng
Triển khai ứng dụng của bạn bằng trình quản lý Docker tích hợp của chúng tôi.
Chọn gói VPS tốt nhất để triển khai ứng dụng Docker của bạn
Mọi thứ bạn cần để bắt đầu, vận chuyển và mở rộng quy mô - từ một nhà cung cấp
Tất cả các gói cước đều được thanh toán trước. Mức giá hàng tháng được tính bằng tổng giá gói cước chia cho số tháng trong gói cước của bạn.
Đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng với Docker
Trình quản lý Docker mạnh mẽ cho phép bạn quản lý container một cách trực quan mà không cần sử dụng các lệnh phức tạp.
Lưu trữ VPS liền mạch cho các ứng dụng Docker của bạn
Hiệu suất vô song
Chạy nhiều container, tận hưởng tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, đa nhiệm liền mạch và xử lý khối lượng công việc lưu lượng cao một cách dễ dàng nhờ bộ lưu trữ SSD NVMe và bộ xử lý AMD EPYC.
VPS được quản lý bằng AI
Quản lý VPS của bạn chỉ bằng một tin nhắn. Kodee xử lý mọi tác vụ ngay lập tức, từ khắc phục sự cố đến đặt lại mật khẩu.
Tài nguyên được đảm bảo
Các gói VPS của chúng tôi cung cấp các tài nguyên chuyên dụng, bao gồm CPU, RAM và dung lượng lưu trữ, được thiết kế riêng cho dự án của bạn.
Triển khai với trình quản lý Docker
Kiểm soát dự án của bạn với bảng điều khiển trực quan, rõ ràng. Khởi chạy, quản lý và giám sát container ngay lập tức, triển khai từ các tệp compose và tự động hóa các tác vụ với tác nhân AI của chúng tôi – tất cả đều được bao gồm trong gói Docker VPS của bạn.
Dịch vụ lưu trữ VPS Docker mà bạn có thể tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động của họ luôn ở mức cao nhất, giúp trang web của tôi hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của họ luôn nhanh chóng, am hiểu và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn chat người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. À, còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty lưu trữ VPS làm đúng như vậy! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tôn trọng thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Chuyên nghiệp và hiểu biết, cảm ơn Carla một lần nữa.
VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt. Luôn nhanh và ổn định. Không bao giờ ngừng hoạt động, không bao giờ sập.
Công ty làm ăn rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Không đắt đỏ như một số nơi có dịch vụ VPS và gói cước tuyệt vời.
VPS được quản lý bởi AI của bạn bắt đầu tại đây
Kiểm tra và xác thực mã yaml
Kiểm tra và sửa lỗi Docker compose file chỉ trong vài giây. Không lỗi cú pháp, không đau đầu khi triển khai.
Quản lý cài đặt bảo mật
Cập nhật các quy tắc tường lửa, quản lý khóa SSH và cấu hình DNS ngược, tất cả chỉ thông qua một lời nhắc đơn giản.
Hiệu suất container mượt mà
Sử dụng AI để phân tích nhật ký Docker, phát hiện sự cố sớm và theo dõi CPU, bộ nhớ và đĩa theo thời gian thực.