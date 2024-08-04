Những thách thức lớn nhất bao gồm việc quản lý nhiều container Docker và xử lý các vấn đề bảo mật. Khi các container Docker của bạn không được cấu hình đúng cách, chúng có thể dễ bị tấn công.

Tóm lại, quá trình học tập có thể khá khó khăn nếu bạn chưa quen với việc phát triển dựa trên container.

May mắn thay, với các gói VPS của Hostinger, bạn sẽ nhận được một mẫu có sẵn để tăng tốc quá trình thiết lập: Ubuntu 24.04 64-bit với Docker. Ngoài ra, chúng tôi còn có một hướng dẫn toàn diện về cách tạo một container Docker và một tài liệu hướng dẫn Docker với tất cả các lệnh cần thiết tại một nơi. Về bảo mật, dữ liệu của bạn sẽ được an toàn với tính năng sao lưu tự động hàng tuần của chúng tôi.