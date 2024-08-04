l'hébergement Docker VPS
Simplifiez le déploiement d'applications avec Docker
Le puissant gestionnaire Docker vous permet de gérer vos conteneurs visuellement, sans utiliser de commandes complexes.
Hébergement VPS transparent pour vos applications Docker
Performance imbattable
Exécutez plusieurs conteneurs, bénéficiez de transferts de données plus rapides, effectuez plusieurs tâches simultanément en toute transparence et gérez facilement les charges de travail à fort trafic grâce au stockage SSD NVMe et aux processeurs AMD EPYC.
VPS géré par IA
Gérez votre VPS par simple message. Kodee prend en charge instantanément toutes les tâches, du dépannage à la réinitialisation des mots de passe.
Ressources garanties
Nos offres VPS proposent des ressources dédiées, notamment un processeur, de la RAM et du stockage, adaptées à vos projets.
Déploiement avec Docker Manager
Prenez le contrôle de vos projets grâce à un tableau de bord visuel clair. Lancez, gérez et surveillez instantanément des conteneurs, déployez à partir de fichiers Compose et automatisez les tâches grâce à notre agent IA – le tout inclus dans votre plan Docker VPS.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Votre VPS géré par IA commence ici
Vérifier et valider le code YAML
Vérifiez et corrigez vos fichiers Docker Compose en quelques secondes. Fini les erreurs de syntaxe et les problèmes de déploiement.
Gérer les paramètres de sécurité
Mettez à jour les règles du pare-feu, gérez les clés SSH et configurez le DNS inverse, le tout via une simple interface graphique.
Performances fluides du conteneur
Utilisez l'IA pour analyser les journaux Docker, détecter les problèmes au plus tôt et surveiller le processeur, la mémoire et le disque en temps réel.