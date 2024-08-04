Ne manquez pas les offres Black Friday
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Simplifiez le déploiement d'applications avec Docker

Docker permet d'organiser et d'isoler vos projets, facilitant ainsi le déploiement d'applications dans différents environnements sans problèmes de compatibilité.

Le puissant gestionnaire Docker vous permet de gérer vos conteneurs visuellement, sans utiliser de commandes complexes.

Simplifiez le déploiement d'applications avec Docker

Hébergement VPS transparent pour vos applications Docker

Performance imbattable
Exécutez plusieurs conteneurs, bénéficiez de transferts de données plus rapides, effectuez plusieurs tâches simultanément en toute transparence et gérez facilement les charges de travail à fort trafic grâce au stockage SSD NVMe et aux processeurs AMD EPYC.

VPS géré par IA
Gérez votre VPS par simple message. Kodee prend en charge instantanément toutes les tâches, du dépannage à la réinitialisation des mots de passe.

Ressources garanties
Nos offres VPS proposent des ressources dédiées, notamment un processeur, de la RAM et du stockage, adaptées à vos projets.

Déploiement avec Docker Manager
Prenez le contrôle de vos projets grâce à un tableau de bord visuel clair. Lancez, gérez et surveillez instantanément des conteneurs, déployez à partir de fichiers Compose et automatisez les tâches grâce à notre agent IA – le tout inclus dans votre plan Docker VPS.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local. Portée mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 mars 2025

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 avril 2025

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel
26 avril 2025

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar
30 mai 2025

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain
26 juin 2025

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman
5 novembre 2024

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K
4 août 2024

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Votre VPS géré par IA commence ici

Kodee est votre agent IA pour la gestion de serveurs et de conteneurs via une messagerie simple. Pas de commandes, pas de jargon. Que vous déployiez des projets Docker, automatisiez des tâches quotidiennes ou vérifiiez les performances de vos serveurs, il vous suffit de saisir votre besoin.
Kodee comprend plus de 50 langues, génère des configurations Docker complètes et assure le bon fonctionnement de votre VPS.
Vérifier et valider le code YAML

Vérifiez et corrigez vos fichiers Docker Compose en quelques secondes. Fini les erreurs de syntaxe et les problèmes de déploiement.

Gérer les paramètres de sécurité

Mettez à jour les règles du pare-feu, gérez les clés SSH et configurez le DNS inverse, le tout via une simple interface graphique.

Performances fluides du conteneur

Utilisez l'IA pour analyser les journaux Docker, détecter les problèmes au plus tôt et surveiller le processeur, la mémoire et le disque en temps réel.

FAQ sur les VPS Docker

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Docker.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Docker ?

Puis-je migrer mes applications existantes vers un VPS Docker ?

Puis-je facilement faire évoluer des applications grâce à l'hébergement de conteneurs Docker ?

Quels sont les défis liés à l'utilisation de Docker sur un VPS ?

Puis-je bénéficier d'une assistance technique pour l'hébergement Docker ?

Puis-je utiliser Docker pour héberger un site web ?

Existe-t-il une interface graphique pour Docker ?

À quoi sert le bouton « Déployer sur Hostinger » ?