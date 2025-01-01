خصم يصل إلى 71% على استضافة Docker VPS

إدارة مشاريع Docker بسهولة

انشر تطبيقك باستخدام مدير Docker المدمج لدينا.

مدير Docker مجاني متضمن نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية VPS مُدار بالـAI
E£  219.00 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Docker

اختر أفضل خطة VPS لنشر تطبيق Docker الخاص بك

59% خصم
KVM 1
E£  219.00 /الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل E£5,256.00 (السعر العادي E£12,696.00). يتم التجديد بسعر E£399.00/الشهر.
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
62% خصم
KVM 2
E£  319.00 /الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656.00 (السعر العادي E£20,376.00). يتم التجديد بسعر E£529.00/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
71% خصم
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل E£9,576.00 (السعر العادي E£33,096.00). يتم التجديد بسعر E£1,059.00/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
70% خصم
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل E£19,176.00 (السعر العادي E£63,576.00). يتم التجديد بسعر E£2,119.00/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
كل ما تحتاجه للبدء والشحن والتوسع - من مزود واحد

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
جميع الباقات تُدفع مُسبقًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسوم على عدد أشهر اشتراكك.

تبسيط نشر التطبيق باستخدام Docker

يحافظ Docker على تنظيم مشاريعك وعزلها، مما يسهّل نشر التطبيقات عبر بيئات مختلفة دون مشكلات التوافق.

يتيح لك برنامج Docker Manager القوي إدارة حاوياتك بصريًا دون استخدام أوامر معقدة.

تبسيط نشر التطبيق باستخدام Docker

استضافة VPS سلسة لتطبيقات Docker الخاصة بك

أداء لا يُضاهى
أداء لا يُضاهى

قم بتشغيل حاويات متعددة، واستمتع بنقل البيانات بشكل أسرع، وتنفيذ مهام متعددة بسلاسة، والتعامل مع أحمال العمل عالية الحركة بسهولة، وذلك بفضل تخزين NVMe SSD ومعالجات AMD EPYC.

VPS مُدارة بالـAI
VPS مُدارة بالـAI

قم بإدارة خادم VPS الخاص بك برسالة. كودي يتولى المهام فورًا، من استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى إعادة تعيين كلمة المرور.

الموارد المضمونة
الموارد المضمونة

توفر خطط VPS الخاصة بنا موارد مخصصة، مثل وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، والتخزين، المصممة خصيصًا لمشاريعك.

النشر باستخدام مدير Docker
النشر باستخدام مدير Docker

تحكم في مشاريعك بلوحة تحكم مرئية أنيقة. أطلق الحاويات وأدرها وراقبها فورًا، وانشرها من ملفات الإنشاء، وأتمت المهام باستخدام وكيل AI الخاص بنا - كل ذلك مشمول في خطة Docker VPS الخاصة بك.

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي، ووصول عالمي.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

نشر محلي، ووصول عالمي.

استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع AI حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وخبيرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

تبدأ خدمة VPS المُدارة بالـAI الخاصة بك من هنا

كودي هو وكيل AI لإدارة الخوادم والحاويات عبر دردشة بسيطة. بدون أوامر أو مصطلحات معقدة. سواء كنت تنشر مشاريع Docker، أو تُؤتمت المهام اليومية، أو تتحقق من أداء الخادم، ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه.
يفهم كودي أكثر من 50 لغة، ويولّد تكوينات Docker كاملة، ويحافظ على تشغيل VPS الخاص بك بسلاسة.
تبدأ خدمة VPS المُدارة بالـAI الخاصة بك من هنا

التحقق من صحة كود yaml

تحقق من ملفات Docker Compose وأصلحها في ثوانٍ. لا أخطاء لغوية، ولا مشاكل في النشر.

إدارة إعدادات الأمان

قم بتحديث قواعد جدار الحماية وإدارة مفاتيح SSH وتكوين DNS العكسي، كل ذلك من خلال تعليمات بسيطة.

أداء حاويات سلس

استخدم AI لتحليل سجلات Docker، واكتشاف المشكلات مبكرًا، ومراقبة وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي.

جرب استضافة VPS مع Docker manager

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

الأسئلة الشائعة حول Docker VPS

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة Docker.

ما هي استضافة Docker VPS؟

هل يمكنني نقل تطبيقاتي الحالية إلى Docker VPS؟

هل يمكنني توسيع نطاق التطبيقات بسهولة باستخدام استضافة حاويات Docker؟

ما هي تحديات استخدام Docker على VPS؟

هل يمكنني الحصول على الدعم الفني لاستضافة Docker؟

هل يمكنني استخدام Docker لاستضافة موقع إلكتروني؟

هل يوجد واجهة مستخدم Docker؟

ما هو زر "النشر على Hostinger"؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

