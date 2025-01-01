تبدأ خدمة VPS المُدارة بالـAI الخاصة بك من هنا

كودي هو وكيل AI لإدارة الخوادم والحاويات عبر دردشة بسيطة. بدون أوامر أو مصطلحات معقدة. سواء كنت تنشر مشاريع Docker، أو تُؤتمت المهام اليومية، أو تتحقق من أداء الخادم، ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه.

يفهم كودي أكثر من 50 لغة، ويولّد تكوينات Docker كاملة، ويحافظ على تشغيل VPS الخاص بك بسلاسة.