Os maiores desafios incluem gerenciar vários contêineres Docker e lidar com problemas de segurança. Quando seus contêineres Docker não estão configurados corretamente, eles podem ficar vulneráveis a ameaças.

Em resumo, a curva de aprendizado pode ser íngreme se você não estiver familiarizado com o desenvolvimento baseado em contêineres.

Felizmente, com os planos VPS da Hostinger, você recebe um modelo pré-configurado para acelerar o processo de instalação: Ubuntu 24.04 de 64 bits com Docker. Além disso, temos um tutorial completo sobre como criar um contêiner Docker e um guia de referência rápida do Docker com todos os comandos essenciais em um só lugar. Quanto à segurança, seus dados estarão protegidos com nossos backups semanais automáticos.