hospedagem Docker
Promoção de Black Friday
Simplifique a implantação de aplicativos com o Docker.
O poderoso Docker Manager permite que você gerencie seus contêineres visualmente, sem usar comandos complexos.
Hospedagem VPS perfeita para seus aplicativos Docker.
Desempenho imbatível
Execute vários contêineres, desfrute de transferências de dados mais rápidas, realize multitarefas sem problemas e lide com cargas de trabalho de alto tráfego com facilidade, graças ao armazenamento SSD NVMe e aos processadores AMD EPYC.
VPS gerenciado por IA
Gerencie seu VPS com uma mensagem. O Kodee lida com tarefas instantaneamente, desde a resolução de problemas até a redefinição de senhas.
Recursos garantidos
Nossos planos de VPS oferecem recursos dedicados, incluindo CPU, RAM e armazenamento, personalizados para seus projetos.
Implante com o gerenciador Docker.
Assuma o controle dos seus projetos com um painel visual intuitivo. Inicie, gerencie e monitore contêineres instantaneamente, faça implantações a partir de arquivos Compose e automatize tarefas com nosso agente de IA — tudo incluído no seu plano Docker VPS.
Hospedagem VPS Docker em que você pode confiar.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é sempre excelente, mantendo meu site funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e realmente prestativa.
Com a Hostinger, tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot com IA até o atendimento humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem nenhuma instabilidade. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim! 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz tudo certo! Preço justo. Portal excelente que respeita o tempo dos usuários. Backups impecáveis. Ótimo suporte. Confiável. Transmite uma sensação de robustez.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger após perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei extremamente impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muitíssimo obrigada à Carla por me ajudar com a atualização para N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, muito obrigada novamente, Carla.
O VPS da Hostinger é simplesmente excepcional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca fica fora do ar, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo através deles. Não é tão caro quanto alguns outros lugares que oferecem ótimas configurações de VPS e planos de preços excelentes.
Seu VPS gerenciado por IA começa aqui.
Verificar e validar o código YAML
Verifique e corrija arquivos Docker Compose em segundos. Sem erros de sintaxe, sem dores de cabeça com a implantação.
Gerenciar configurações de segurança
Atualize regras de firewall, gerencie chaves SSH e configure DNS reverso, tudo através de um prompt simples.
Desempenho suave do contêiner
Use IA para analisar logs do Docker, detectar problemas precocemente e monitorar CPU, memória e disco em tempo real.