Não perca as ofertas da Black Friday
Até 63% off em

hospedagem Docker

Promoção de Black Friday

Gerenciador Docker gratuito incluído Cópias de segurança semanais automáticas gratuitas VPS gerenciado por IA
A partir de  R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Hospedagem Docker

Não perca as ofertas da Black Friday

Tudo o que você precisa para começar, enviar e expandir seu negócio — tudo em um só lugar.

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio .cloud grátis por 1 ano

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano dividido pelo número de meses de duração do mesmo.

Simplifique a implantação de aplicativos com o Docker.

O Docker mantém seus projetos organizados e isolados, facilitando a implantação de aplicativos em diferentes ambientes sem problemas de compatibilidade.

O poderoso Docker Manager permite que você gerencie seus contêineres visualmente, sem usar comandos complexos.

Simplifique a implantação de aplicativos com o Docker.

Hospedagem VPS perfeita para seus aplicativos Docker.

Desempenho imbatível
Desempenho imbatível

Execute vários contêineres, desfrute de transferências de dados mais rápidas, realize multitarefas sem problemas e lide com cargas de trabalho de alto tráfego com facilidade, graças ao armazenamento SSD NVMe e aos processadores AMD EPYC.

VPS gerenciado por IA
VPS gerenciado por IA

Gerencie seu VPS com uma mensagem. O Kodee lida com tarefas instantaneamente, desde a resolução de problemas até a redefinição de senhas.

Recursos garantidos
Recursos garantidos

Nossos planos de VPS oferecem recursos dedicados, incluindo CPU, RAM e armazenamento, personalizados para seus projetos.

Implante com o gerenciador Docker.
Implante com o gerenciador Docker.

Assuma o controle dos seus projetos com um painel visual intuitivo. Inicie, gerencie e monitore contêineres instantaneamente, faça implantações a partir de arquivos Compose e automatize tarefas com nosso agente de IA — tudo incluído no seu plano Docker VPS.

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor localizado próximo ao seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Implantação local. Alcance global.

Hospedagem VPS Docker em que você pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de março de 2025

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é sempre excelente, mantendo meu site funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e realmente prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Com a Hostinger, tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot com IA até o atendimento humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem nenhuma instabilidade. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz tudo certo! Preço justo. Portal excelente que respeita o tempo dos usuários. Backups impecáveis. Ótimo suporte. Confiável. Transmite uma sensação de robustez.

Omkar
Omkar
30 de maio de 2025

Entrei em contato com o suporte da Hostinger após perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei extremamente impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junho de 2025

Muitíssimo obrigada à Carla por me ajudar com a atualização para N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, muito obrigada novamente, Carla.

Herriman
Herriman
5 de novembro de 2024

O VPS da Hostinger é simplesmente excepcional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca fica fora do ar, nunca trava.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo através deles. Não é tão caro quanto alguns outros lugares que oferecem ótimas configurações de VPS e planos de preços excelentes.

Seu VPS gerenciado por IA começa aqui.

Kodee é seu agente de IA para gerenciar servidores e contêineres por meio de um chat simples. Sem comandos, sem jargões. Seja para implantar projetos Docker, automatizar tarefas diárias ou verificar o desempenho do servidor, basta digitar o que você precisa.
O Kodee entende mais de 50 idiomas, gera configurações completas do Docker e mantém seu VPS funcionando sem problemas.
Seu VPS gerenciado por IA começa aqui.

Verificar e validar o código YAML

Verifique e corrija arquivos Docker Compose em segundos. Sem erros de sintaxe, sem dores de cabeça com a implantação.

Gerenciar configurações de segurança

Atualize regras de firewall, gerencie chaves SSH e configure DNS reverso, tudo através de um prompt simples.

Desempenho suave do contêiner

Use IA para analisar logs do Docker, detectar problemas precocemente e monitorar CPU, memória e disco em tempo real.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Experimente a hospedagem VPS com o gerenciador Docker.

Garantia de reembolso de 30 dias

Perguntas frequentes sobre VPS Docker

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Docker.

O que é hospedagem VPS Docker?

Posso migrar meus aplicativos existentes para um VPS Docker?

Posso escalar aplicações facilmente com hospedagem de contêineres Docker?

Quais são os desafios de usar o Docker em um VPS?

Posso obter suporte técnico para hospedagem Docker?

Posso usar o Docker para hospedar um site?

Existe alguma interface gráfica para o Docker?

O que é o botão 'Implantar na Hostinger'?