Muhteşem Cuma fırsatlarını kaçırmayın

Docker VPS hosting

'de %63 oranına varan indirim

Muhteşem Cuma indirimi

Ücretsiz Docker yöneticisi dahildir Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler Yapay zeka yönetimli VPS
Başlangıç fiyatı:  ₺  214,99 /ay
30 gün para iade garantili
Docker barındırma

Muhteşem Cuma fırsatlarını kaçırmayın

Başlamak, göndermek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir sağlayıcıdan

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıklamayla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz .cloud domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının planınızdaki ay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Docker ile uygulama dağıtımını basitleştirin

Docker, projelerinizi düzenli ve izole tutarak, uyumluluk sorunları olmadan uygulamaları farklı ortamlara dağıtmanızı kolaylaştırır.

Güçlü Docker Manager, karmaşık komutlar kullanmadan konteynerlarınızı görsel olarak yönetmenize olanak tanır.

Docker ile uygulama dağıtımını basitleştirin

Docker uygulamalarınız için kusursuz VPS barındırma

Rakipsiz performans
Rakipsiz performans

NVMe SSD depolama ve AMD EPYC işlemciler sayesinde birden fazla konteyneri çalıştırın, daha hızlı veri aktarımlarının keyfini çıkarın, sorunsuz bir şekilde çoklu görev gerçekleştirin ve yüksek trafikli iş yüklerini kolayca yönetin.

Yapay zeka yönetimli VPS
Yapay zeka yönetimli VPS

VPS'nizi bir mesajla yönetin. Kodee, sorun gidermeden parola sıfırlamaya kadar tüm görevleri anında halleder.

Garantili kaynaklar
Garantili kaynaklar

VPS planlarımız, projelerinize özel olarak tasarlanmış CPU, RAM ve depolama alanı gibi özel kaynaklar sunar.

Docker yöneticisiyle dağıtın
Docker yöneticisiyle dağıtın

Temiz bir görsel panelle projelerinizin kontrolünü elinize alın. Konteynerleri anında başlatın, yönetin ve izleyin, oluşturulan dosyalardan dağıtım yapın ve yapay zeka aracımızla görevleri otomatikleştirin; tüm bunlar Docker VPS planınıza dahildir.

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel dağıtım. Küresel erişim.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.

Yerel dağıtım. Küresel erişim.

Güvenebileceğiniz Docker VPS barındırma

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 Mart 2025

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Yardıma ihtiyacım olduğunda teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımseverdi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 Nisan 2025

Hostinger, yapay zeka sohbet robotu ve insan sohbetiyle her şey sorunsuz ve harika. Yapay zeka sorunuzu çözemezse sorun yok. Ayrıca VPS'leri de harika, iniş çıkış yok. Geliştirici ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Devam edin 🚀

Noel
Noel
26 Nisan 2025

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Uygun fiyatlı. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan mükemmel bir portal. Sorunsuz yedeklemeler. İyi destek. Güvenilir. Kaya gibi sağlam.

Omkar
Omkar
30 Mayıs 2025

Kendi barındırdığım n8n örneğime erişimimi kaybettikten sonra Hostinger destek ekibine ulaştım ve bundan daha fazla etkilenemezdim. Destek ekibinden Kodee ve Mohammad inanılmaz derecede sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain
26 Haziran 2025

Hostinger VPS'imdeki N8N yükseltmesinde bana yardımcı olduğu için Carla'ya çok teşekkür ederim. Profesyonel ve bilgili, tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman
5 Kasım 2024

Hostinger VPS kesinlikle olağanüstü. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve kararlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K
4 Ağustos 2024

Şirket iyi gidiyor, kullandığım belirli hizmetlerden çok memnunum. Gerçekten harika VPS kurulumları ve fiyat planları olan bazı yerler kadar pahalı değil.

Yapay zeka tarafından yönetilen VPS'niz burada başlıyor

Kodee, sunucuları ve konteynerleri basit sohbet yoluyla yönetmenizi sağlayan yapay zeka aracınızdır. Komut yok, jargon yok. İster Docker projelerini dağıtıyor, ister günlük görevleri otomatikleştiriyor veya sunucu performansını kontrol ediyor olun, ihtiyacınız olanı yazmanız yeterli.
Kodee 50'den fazla dili anlar, eksiksiz Docker yapılandırmaları oluşturur ve VPS'nizin sorunsuz çalışmasını sağlar.
Yapay zeka tarafından yönetilen VPS'niz burada başlıyor

Yaml kodunu kontrol edin ve doğrulayın

Docker compose dosyalarını saniyeler içinde kontrol edin ve düzeltin. Sözdizimi hatası yok, dağıtım sorunları yok.

Güvenlik ayarlarını yönetin

Güvenlik duvarı kurallarını güncelleyin, SSH anahtarlarını yönetin ve ters DNS'i basit bir komutla yapılandırın.

Sorunsuz konteyner performansı

Docker günlüklerini analiz etmek, sorunları erken yakalamak ve CPU, bellek ve diski gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı kullanın.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Docker yöneticisiyle VPS barındırmayı deneyin

30 günlük para iade garantisi

Docker VPS SSS

Docker barındırma hizmetleri hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Docker VPS hosting nedir?

Mevcut uygulamalarımı bir Docker VPS'e taşıyabilir miyim?

Docker konteyner barındırma ile uygulamalarımı kolayca ölçeklendirebilir miyim?

VPS'de Docker kullanmanın zorlukları nelerdir?

Docker hosting için teknik destek alabilir miyim?

Bir web sitesini barındırmak için Docker'ı kullanabilir miyim?

Docker GUI var mı?

'Hostinger'da Dağıt' butonu nedir?