Hostinger'da Dağıt düğmesi, Docker tabanlı projenizi dünyayla paylaşmanın basit bir yoludur. Geliştiriciler ve açık kaynak kodlu içerik oluşturucular için tasarlanan bu düğme, GitHub deponuzdan, belgelerinizden veya web sitenizden tek tıklamayla dağıtım yapmanızı sağlar.

Birisi düğmeye tıkladığında, doğrudan Hostinger VPS ödeme sayfasına yönlendirilir. Buradan, projenizin Docker Compose dosyası ortamı yapılandırmak için otomatik olarak kullanılır; manuel kurulum veya SSH gerekmez. Kullanıcılarınızın çok kapsayıcılı uygulamanızı yalnızca birkaç tıklamayla başlatmalarına yardımcı olmanın en hızlı yoludur.