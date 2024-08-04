Docker VPS hosting'de %63 oranına varan indirim
Docker uygulamalarınız için kusursuz VPS barındırma
Rakipsiz performans
NVMe SSD depolama ve AMD EPYC işlemciler sayesinde birden fazla konteyneri çalıştırın, daha hızlı veri aktarımlarının keyfini çıkarın, sorunsuz bir şekilde çoklu görev gerçekleştirin ve yüksek trafikli iş yüklerini kolayca yönetin.
Yapay zeka yönetimli VPS
VPS'nizi bir mesajla yönetin. Kodee, sorun gidermeden parola sıfırlamaya kadar tüm görevleri anında halleder.
Garantili kaynaklar
VPS planlarımız, projelerinize özel olarak tasarlanmış CPU, RAM ve depolama alanı gibi özel kaynaklar sunar.
Docker yöneticisiyle dağıtın
Temiz bir görsel panelle projelerinizin kontrolünü elinize alın. Konteynerleri anında başlatın, yönetin ve izleyin, oluşturulan dosyalardan dağıtım yapın ve yapay zeka aracımızla görevleri otomatikleştirin; tüm bunlar Docker VPS planınıza dahildir.
Güvenebileceğiniz Docker VPS barındırma
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Yardıma ihtiyacım olduğunda teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımseverdi.
Hostinger, yapay zeka sohbet robotu ve insan sohbetiyle her şey sorunsuz ve harika. Yapay zeka sorunuzu çözemezse sorun yok. Ayrıca VPS'leri de harika, iniş çıkış yok. Geliştirici ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Uygun fiyatlı. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan mükemmel bir portal. Sorunsuz yedeklemeler. İyi destek. Güvenilir. Kaya gibi sağlam.
Kendi barındırdığım n8n örneğime erişimimi kaybettikten sonra Hostinger destek ekibine ulaştım ve bundan daha fazla etkilenemezdim. Destek ekibinden Kodee ve Mohammad inanılmaz derecede sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS'imdeki N8N yükseltmesinde bana yardımcı olduğu için Carla'ya çok teşekkür ederim. Profesyonel ve bilgili, tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle olağanüstü. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve kararlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket iyi gidiyor, kullandığım belirli hizmetlerden çok memnunum. Gerçekten harika VPS kurulumları ve fiyat planları olan bazı yerler kadar pahalı değil.
Yapay zeka tarafından yönetilen VPS'niz burada başlıyor
Yaml kodunu kontrol edin ve doğrulayın
Docker compose dosyalarını saniyeler içinde kontrol edin ve düzeltin. Sözdizimi hatası yok, dağıtım sorunları yok.
Güvenlik ayarlarını yönetin
Güvenlik duvarı kurallarını güncelleyin, SSH anahtarlarını yönetin ve ters DNS'i basit bir komutla yapılandırın.
Sorunsuz konteyner performansı
Docker günlüklerini analiz etmek, sorunları erken yakalamak ve CPU, bellek ve diski gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı kullanın.