4,99  € /lună
30 zile garanție necondiționată
Găzduire Docker

Alege cel mai bun plan VPS pentru a implementa aplicația ta Docker

Tot ce ai nevoie pentru a începe, livra și scala - de la un singur furnizor

Docker manager
Acces rapid la jurnalele containerelor
Actualizări cu un singur clic
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu .cloud gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul dumneavoastră.

Simplificați implementarea aplicațiilor cu Docker

Docker menține proiectele organizate și izolate, facilitând implementarea aplicațiilor în diferite medii fără probleme de compatibilitate.

Puternicul Docker Manager vă permite să gestionați vizual containerele fără a utiliza comenzi complexe.

Găzduire VPS fără probleme pentru aplicațiile tale Docker

Performanță imbatabilă
Rulați mai multe containere, bucurați-vă de transferuri de date mai rapide, efectuați mai multe sarcini simultan fără probleme și gestionați cu ușurință sarcini de lucru cu trafic intens, datorită stocării NVMe SSD și procesoarelor AMD EPYC.

VPS gestionat prin inteligență artificială
Gestionează-ți VPS-ul cu un mesaj. Kodee se ocupă instantaneu de sarcini, de la depanare până la resetarea parolei.

Resurse garantate
Planurile noastre VPS oferă resurse dedicate, inclusiv CPU, RAM și stocare, adaptate proiectelor tale.

Implementează cu managerul Docker
Preia controlul asupra proiectelor tale cu un tablou de bord vizual curat. Lansează, gestionează și monitorizează instantaneu containere, implementează din fișiere compuse și automatizează sarcini cu agentul nostru AI – toate incluse în planul tău Docker VPS.

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 martie 2025

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Timpul lor de funcționare este constant de cea mai bună calitate, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 aprilie 2025

Totul merge perfect și perfect cu Hostinger, robotul de chat bazat pe inteligență artificială și chat uman, dacă inteligența artificială nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul ăla e super tare, fără suișuri și coborâșuri. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Continuă tot așa 🚀

Noel
Noel
26 aprilie 2025

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar
30 mai 2025

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain
26 iunie 2025

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată Carla.

Herriman
Herriman
5 noiembrie 2024

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K
4 august 2024

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca unele locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

VPS-ul tău gestionat prin inteligență artificială începe aici

Kodee este agentul tău bazat pe inteligență artificială pentru gestionarea serverelor și containerelor prin chat simplu. Fără comenzi, fără jargon. Indiferent dacă implementezi proiecte Docker, automatizezi sarcini zilnice sau verifici performanța serverului, trebuie doar să introduci ceea ce ai nevoie.
Kodee înțelege peste 50 de limbi, generează configurații Docker complete și menține VPS-ul tău funcționând fără probleme.
Verificați și validați codul yaml

Verificați și corectați fișierele de compunere Docker în câteva secunde. Fără erori de sintaxă, fără probleme de implementare.

Gestionați setările de securitate

Actualizați regulile firewall-ului, gestionați cheile SSH și configurați DNS-ul invers, totul printr-o simplă solicitare.

Performanță lină a containerului

Folosește inteligența artificială pentru a analiza jurnalele Docker, a detecta problemele din timp și a monitoriza procesorul, memoria și discul în timp real.

Întrebări frecvente despre Docker VPS

Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire Docker.

Ce este găzduirea VPS Docker?

Pot migra aplicațiile mele existente pe un VPS Docker?

Pot scala aplicațiile cu ușurință cu găzduirea containerelor Docker?

Care sunt provocările utilizării Docker pe un VPS?

Pot obține asistență tehnică pentru găzduirea Docker?

Pot folosi Docker pentru a găzdui un site web?

Există o interfață grafică pentru Docker?

Ce este butonul „Implementare pe Hostinger”?