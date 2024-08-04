Până la 67% reducere la găzduirea VPS Docker
Gestionați proiectele Docker cu ușurință
Implementează-ți aplicația cu ajutorul managerului nostru Docker încorporat.
Alege cel mai bun plan VPS pentru a implementa aplicația ta Docker
Tot ce ai nevoie pentru a începe, livra și scala - de la un singur furnizor
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul dumneavoastră.
Găzduire VPS fără probleme pentru aplicațiile tale Docker
Performanță imbatabilă
Rulați mai multe containere, bucurați-vă de transferuri de date mai rapide, efectuați mai multe sarcini simultan fără probleme și gestionați cu ușurință sarcini de lucru cu trafic intens, datorită stocării NVMe SSD și procesoarelor AMD EPYC.
VPS gestionat prin inteligență artificială
Gestionează-ți VPS-ul cu un mesaj. Kodee se ocupă instantaneu de sarcini, de la depanare până la resetarea parolei.
Resurse garantate
Planurile noastre VPS oferă resurse dedicate, inclusiv CPU, RAM și stocare, adaptate proiectelor tale.
Implementează cu managerul Docker
Preia controlul asupra proiectelor tale cu un tablou de bord vizual curat. Lansează, gestionează și monitorizează instantaneu containere, implementează din fișiere compuse și automatizează sarcini cu agentul nostru AI – toate incluse în planul tău Docker VPS.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Timpul lor de funcționare este constant de cea mai bună calitate, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul merge perfect și perfect cu Hostinger, robotul de chat bazat pe inteligență artificială și chat uman, dacă inteligența artificială nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul ăla e super tare, fără suișuri și coborâșuri. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Continuă tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca unele locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
VPS-ul tău gestionat prin inteligență artificială începe aici
Verificați și validați codul yaml
Verificați și corectați fișierele de compunere Docker în câteva secunde. Fără erori de sintaxă, fără probleme de implementare.
Gestionați setările de securitate
Actualizați regulile firewall-ului, gestionați cheile SSH și configurați DNS-ul invers, totul printr-o simplă solicitare.
Performanță lină a containerului
Folosește inteligența artificială pentru a analiza jurnalele Docker, a detecta problemele din timp și a monitoriza procesorul, memoria și discul în timp real.