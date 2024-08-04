Docker VPS hostinghingga 69%
Sederhanakan penerapan aplikasi dengan Docker
Docker Manager yang canggih memungkinkan Anda mengelola kontainer secara visual tanpa menggunakan perintah yang rumit.
Hosting VPS yang lancar untuk aplikasi Docker Anda
Performa yang tak tertandingi
Jalankan beberapa kontainer, nikmati transfer data yang lebih cepat, lakukan banyak tugas secara lancar, dan tangani beban kerja dengan lalu lintas tinggi dengan mudah, berkat penyimpanan SSD NVMe dan prosesor AMD EPYC.
VPS yang dikelola AI
Kelola VPS Anda dengan satu pesan. Kodee menangani tugas secara instan, mulai dari pemecahan masalah hingga pengaturan ulang kata sandi.
Sumber daya terjamin
Paket VPS kami menawarkan sumber daya khusus, termasuk CPU, RAM, dan penyimpanan, yang disesuaikan dengan proyek Anda.
Terapkan dengan manajer Docker
Kendalikan proyek Anda dengan dasbor visual yang bersih. Luncurkan, kelola, dan pantau kontainer secara instan, terapkan dari berkas compose, dan otomatisasi tugas dengan agen AI kami – semuanya sudah termasuk dalam paket Docker VPS Anda.
Hosting VPS Docker yang dapat Anda andalkan
Saya sangat puas dengan hosting VPS Hostinger! Uptime mereka selalu prima, membuat situs saya berjalan lancar. Kapan pun saya butuh bantuan, tim dukungan teknis mereka selalu cepat, berpengetahuan luas, dan sangat membantu.
Semuanya lancar dan hebat dengan Hostinger, bot obrolan AI + obrolan manusia, jika AI tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Oh, dan VPS-nya sangat bagus, tanpa pasang surut. Terima kasih tim pengembang dan semua orang yang terlibat. Teruskan 🚀
Akhirnya ada perusahaan hosting VPS yang tepat! Harga terjangkau. Portal luar biasa yang menghargai waktu penggunanya. Pencadangan lancar. Dukungan bagus. Andal. Rasanya mantap.
Saya menghubungi dukungan Hostinger setelah kehilangan akses ke instance n8n yang saya hosting sendiri, dan saya sangat terkesan. Kodee dan Mohammad dari tim dukungan sangat sabar dan teliti.
Terima kasih banyak Carla atas bantuannya dalam upgrade N8N di VPS Hostinger saya. Profesional dan berpengetahuan luas, terima kasih sekali lagi Carla.
VPS Hostinger benar-benar luar biasa. Selalu berfungsi. Selalu cepat dan stabil. Tidak pernah down, tidak pernah crash.
Perusahaan ini berkinerja baik, saya sangat puas dengan layanan spesifik yang saya gunakan. Harganya tidak semahal beberapa tempat lain dengan pengaturan VPS dan paket harga yang sangat bagus.
VPS yang dikelola AI Anda dimulai di sini
Periksa dan validasi kode yaml
Periksa dan perbaiki berkas Docker Compose dalam hitungan detik. Tanpa kesalahan sintaksis, tanpa masalah penerapan.
Kelola pengaturan keamanan
Perbarui aturan firewall, kelola kunci SSH, dan konfigurasikan DNS terbalik, semuanya melalui perintah sederhana.
Performa kontainer yang lancar
Gunakan AI untuk menganalisis log Docker, mendeteksi masalah lebih awal, dan memantau CPU, memori, dan disk secara real-time.