การโฮสต์ Docker

เลือกแผน VPS ที่ดีที่สุดเพื่อปรับใช้แอป Docker ของคุณ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น จัดส่ง และปรับขนาด - จากผู้ให้บริการรายเดียว

ตัวจัดการ Docker
การเข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
อัปเดตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
ลดความซับซ้อนในการปรับใช้แอปด้วย Docker

Docker ช่วยจัดระเบียบและแยกโครงการของคุณออกจากกัน ทำให้ปรับใช้แอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีปัญหาด้านความเข้ากันได้

Docker Manager อันทรงพลังช่วยให้คุณจัดการคอนเทนเนอร์ของคุณในรูปแบบภาพโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อน

โฮสติ้ง VPS แบบไร้รอยต่อสำหรับแอป Docker ของคุณ

รันคอนเทนเนอร์หลายตัว เพลิดเพลินกับการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่น และจัดการเวิร์กโหลดที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงได้อย่างง่ายดายด้วยที่เก็บข้อมูล NVMe SSD และโปรเซสเซอร์ AMD EPYC

จัดการ VPS ของคุณด้วยข้อความ Kodee จัดการงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาไปจนถึงการรีเซ็ตรหัสผ่าน

แผน VPS ของเรามีทรัพยากรเฉพาะ เช่น CPU, RAM และพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณ

ควบคุมโปรเจ็กต์ของคุณด้วยแดชบอร์ดภาพที่ชัดเจน เปิดใช้งาน จัดการ และตรวจสอบคอนเทนเนอร์ได้ทันที ปรับใช้จากไฟล์ Compose และทำงานอัตโนมัติด้วยเอเจนต์ AI ของเรา ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจ Docker VPS ของคุณ

การใช้งานในพื้นที่ การเข้าถึงทั่วโลก

เลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้

โฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 มีนาคม 2568

ฉันประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! อัพไทม์ของพวกเขายอดเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
วันที่ 14 เมษายน 2568

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อ แล้ว VPS พวกนี้มันแรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะคะ 🚀

Noel
Noel
26 เมษายน 2568

ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ ให้ความรู้สึกมั่นคง

Omkar
Omkar
30 พฤษภาคม 2568

ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่โฮสต์เอง และรู้สึกประทับใจมาก โคดีและโมฮัมหมัดจากทีมสนับสนุนมีความอดทนและละเอียดถี่ถ้วนมาก

Sylvain
Sylvain
26 มิถุนายน 2568

ขอบคุณคาร์ล่ามากๆ ที่ช่วยฉันอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ค่ะ คาร์ล่าเป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

Herriman
Herriman
5 พฤศจิกายน 2567

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K
4 สิงหาคม 2567

บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันใช้ผ่านพวกเขามาก ไม่แพงเท่าบางที่ที่มีการตั้งค่า VPS และแพ็กเกจราคาดีๆ มากมาย

VPS ที่คุณจัดการโดย AI เริ่มต้นที่นี่

Kodee คือตัวแทน AI ของคุณสำหรับการจัดการเซิร์ฟเวอร์และคอนเทนเนอร์ผ่านแชทง่ายๆ ไม่ต้องใช้คำสั่งหรือศัพท์แสง ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับใช้โปรเจกต์ Docker จัดการงานประจำวันแบบอัตโนมัติ หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
Kodee เข้าใจภาษาต่างๆ มากกว่า 50 ภาษา สร้างการกำหนดค่า Docker ที่สมบูรณ์ และทำให้ VPS ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
ตรวจสอบและยืนยันรหัส yaml

ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์ Docker Compose ได้ในไม่กี่วินาที ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับใช้

จัดการการตั้งค่าความปลอดภัย

อัปเดตกฎไฟร์วอลล์ จัดการคีย์ SSH และกำหนดค่า DNS ย้อนกลับ ทั้งหมดนี้ผ่านคำแนะนำง่ายๆ

ประสิทธิภาพของคอนเทนเนอร์ราบรื่น

ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์บันทึก Docker จับปัญหาในระยะเริ่มต้น และตรวจสอบ CPU หน่วยความจำ และดิสก์แบบเรียลไทม์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Docker VPS

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับบริการโฮสติ้ง Docker

Docker VPS hosting คืออะไร?

ฉันสามารถย้ายแอปที่มีอยู่ไปยัง Docker VPS ได้หรือไม่

ฉันสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยการโฮสต์คอนเทนเนอร์ Docker หรือไม่

ความท้าทายในการใช้ Docker บน VPS มีอะไรบ้าง

ฉันสามารถรับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการโฮสต์ Docker ได้หรือไม่

ฉันสามารถใช้ Docker เพื่อโฮสต์เว็บไซต์ได้หรือไม่

มี Docker GUI ไหม?

ปุ่ม 'ปรับใช้บน Hostinger' คืออะไร?