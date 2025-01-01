ส่วนลดสูงสุดถึง 71% สำหรับโฮสติ้ง Docker VPS
จัดการโครงการ Docker ได้อย่างง่ายดาย
ปรับใช้แอปของคุณด้วยตัวจัดการ Docker ในตัวของเรา
เลือกแผน VPS ที่ดีที่สุดเพื่อปรับใช้แอป Docker ของคุณ
ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น จัดส่ง และปรับขนาด - จากผู้ให้บริการรายเดียว
ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ
โฮสติ้ง VPS แบบไร้รอยต่อสำหรับแอป Docker ของคุณ
ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้
รันคอนเทนเนอร์หลายตัว เพลิดเพลินกับการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่น และจัดการเวิร์กโหลดที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงได้อย่างง่ายดายด้วยที่เก็บข้อมูล NVMe SSD และโปรเซสเซอร์ AMD EPYC
VPS ที่บริหารจัดการโดย AI
จัดการ VPS ของคุณด้วยข้อความ Kodee จัดการงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาไปจนถึงการรีเซ็ตรหัสผ่าน
ทรัพยากรที่รับประกัน
แผน VPS ของเรามีทรัพยากรเฉพาะ เช่น CPU, RAM และพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณ
ปรับใช้ด้วยตัวจัดการ Docker
ควบคุมโปรเจ็กต์ของคุณด้วยแดชบอร์ดภาพที่ชัดเจน เปิดใช้งาน จัดการ และตรวจสอบคอนเทนเนอร์ได้ทันที ปรับใช้จากไฟล์ Compose และทำงานอัตโนมัติด้วยเอเจนต์ AI ของเรา ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจ Docker VPS ของคุณ
โฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! อัพไทม์ของพวกเขายอดเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อ แล้ว VPS พวกนี้มันแรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะคะ 🚀
ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ ให้ความรู้สึกมั่นคง
ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่โฮสต์เอง และรู้สึกประทับใจมาก โคดีและโมฮัมหมัดจากทีมสนับสนุนมีความอดทนและละเอียดถี่ถ้วนมาก
ขอบคุณคาร์ล่ามากๆ ที่ช่วยฉันอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ค่ะ คาร์ล่าเป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันใช้ผ่านพวกเขามาก ไม่แพงเท่าบางที่ที่มีการตั้งค่า VPS และแพ็กเกจราคาดีๆ มากมาย
VPS ที่คุณจัดการโดย AI เริ่มต้นที่นี่
ตรวจสอบและยืนยันรหัส yaml
ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์ Docker Compose ได้ในไม่กี่วินาที ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับใช้
จัดการการตั้งค่าความปลอดภัย
อัปเดตกฎไฟร์วอลล์ จัดการคีย์ SSH และกำหนดค่า DNS ย้อนกลับ ทั้งหมดนี้ผ่านคำแนะนำง่ายๆ
ประสิทธิภาพของคอนเทนเนอร์ราบรื่น
ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์บันทึก Docker จับปัญหาในระยะเริ่มต้น และตรวจสอบ CPU หน่วยความจำ และดิสก์แบบเรียลไทม์