خصم يصل إلى 67% على

استضافة Docker VPS

تخفيضات الجمعة البيضاء

مدير Docker مجاني متضمن نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية مجانية VPS المُدار بالذكاء الاصطناعي
من  4.99  US$ /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Docker

كل ما تحتاجه للبدء والشحن والتوسع - من مزود واحد

Docker manager
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
التحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
تبسيط نشر التطبيق باستخدام Docker

يحافظ Docker على تنظيم مشاريعك وعزلها، مما يجعل من الأسهل نشر التطبيقات عبر بيئات مختلفة دون مشكلات التوافق.

يتيح لك برنامج Docker Manager القوي إدارة حاوياتك بصريًا دون استخدام أوامر معقدة.

استضافة VPS سلسة لتطبيقات Docker الخاصة بك

أداء لا يُضاهى
قم بتشغيل حاويات متعددة، واستمتع بنقل البيانات بشكل أسرع، وتنفيذ مهام متعددة بسلاسة، والتعامل مع أحمال العمل عالية الحركة بسهولة، وذلك بفضل تخزين NVMe SSD ومعالجات AMD EPYC.

VPS المُدارة بالذكاء الاصطناعي
قم بإدارة خادم VPS الخاص بك برسالة. Kodee يتولى المهام فورًا، من استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى إعادة تعيين كلمة المرور.

الموارد المضمونة
توفر خطط VPS الخاصة بنا موارد مخصصة، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، والتخزين، المصممة خصيصًا لمشاريعك.

النشر باستخدام مدير Docker
تحكم في مشاريعك بلوحة تحكم مرئية أنيقة. أطلق الحاويات وأدرها وراقبها فورًا، وانشرها من ملفات الإنشاء، وأتمت المهام باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا - كل ذلك مشمول في خطة Docker VPS الخاصة بك.

نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

استضافة Docker VPS التي يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 مارس 2025

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 أبريل 2025

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel
26 أبريل 2025

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
Omkar
30 مايو 2025

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain
26 يونيو 2025

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman
5 نوفمبر 2024

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K
4 أغسطس 2024

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

تبدأ خدمة VPS المُدارة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك من هنا

كودي هو وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة الخوادم والحاويات عبر دردشة بسيطة. بدون أوامر أو مصطلحات معقدة. سواء كنت تنشر مشاريع Docker، أو تُؤتمت المهام اليومية، أو تتحقق من أداء الخادم، ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه.
تفهم Kodee أكثر من 50 لغة، وتولد تكوينات Docker كاملة، وتحافظ على تشغيل VPS الخاص بك بسلاسة.
التحقق من صحة كود yaml

تحقق من ملفات Docker Compose وأصلحها في ثوانٍ. لا أخطاء لغوية، ولا مشاكل في النشر.

إدارة إعدادات الأمان

قم بتحديث قواعد جدار الحماية وإدارة مفاتيح SSH وتكوين DNS العكسي، كل ذلك من خلال مطالبة بسيطة.

أداء حاوية سلس

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سجلات Docker، واكتشاف المشكلات مبكرًا، ومراقبة وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي.

الأسئلة الشائعة حول Docker VPS

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة Docker.

ما هو استضافة Docker VPS؟

هل يمكنني نقل تطبيقاتي الحالية إلى Docker VPS؟

هل يمكنني توسيع نطاق التطبيقات بسهولة باستخدام استضافة حاويات Docker؟

ما هي تحديات استخدام Docker على VPS؟

هل يمكنني الحصول على الدعم الفني لاستضافة Docker؟

هل يمكنني استخدام Docker لاستضافة موقع ويب؟

هل يوجد واجهة مستخدم Docker؟

ما هو زر "النشر على Hostinger"؟