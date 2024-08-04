تبدأ خدمة VPS المُدارة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك من هنا

كودي هو وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة الخوادم والحاويات عبر دردشة بسيطة. بدون أوامر أو مصطلحات معقدة. سواء كنت تنشر مشاريع Docker، أو تُؤتمت المهام اليومية، أو تتحقق من أداء الخادم، ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه.

تفهم Kodee أكثر من 50 لغة، وتولد تكوينات Docker كاملة، وتحافظ على تشغيل VPS الخاص بك بسلاسة.