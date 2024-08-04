استضافة Docker VPS
تخفيضات الجمعة البيضاء
استضافة VPS سلسة لتطبيقات Docker الخاصة بك
أداء لا يُضاهى
قم بتشغيل حاويات متعددة، واستمتع بنقل البيانات بشكل أسرع، وتنفيذ مهام متعددة بسلاسة، والتعامل مع أحمال العمل عالية الحركة بسهولة، وذلك بفضل تخزين NVMe SSD ومعالجات AMD EPYC.
VPS المُدارة بالذكاء الاصطناعي
قم بإدارة خادم VPS الخاص بك برسالة. Kodee يتولى المهام فورًا، من استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى إعادة تعيين كلمة المرور.
الموارد المضمونة
توفر خطط VPS الخاصة بنا موارد مخصصة، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، والتخزين، المصممة خصيصًا لمشاريعك.
النشر باستخدام مدير Docker
تحكم في مشاريعك بلوحة تحكم مرئية أنيقة. أطلق الحاويات وأدرها وراقبها فورًا، وانشرها من ملفات الإنشاء، وأتمت المهام باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا - كل ذلك مشمول في خطة Docker VPS الخاصة بك.
استضافة Docker VPS التي يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.
تبدأ خدمة VPS المُدارة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك من هنا
التحقق من صحة كود yaml
تحقق من ملفات Docker Compose وأصلحها في ثوانٍ. لا أخطاء لغوية، ولا مشاكل في النشر.
إدارة إعدادات الأمان
قم بتحديث قواعد جدار الحماية وإدارة مفاتيح SSH وتكوين DNS العكسي، كل ذلك من خلال مطالبة بسيطة.
أداء حاوية سلس
استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سجلات Docker، واكتشاف المشكلات مبكرًا، ومراقبة وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي.