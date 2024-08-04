Up to 67% off Docker VPS hosting

Faça a gestão de projetos Docker com facilidade.

Implante a sua aplicação com o nosso gestor Docker integrado.

Gestor Docker gratuito incluído Cópias de segurança semanais automáticas gratuitas VPS gerido por IA
4,99  € /mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Alojamento Docker

Escolha o melhor plano VPS para implementar a sua aplicação Docker.

Tudo o que precisa para começar, enviar e expandir o seu negócio — tudo num só lugar.

Docker manager
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio .cloud grátis durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano dividido pelo número de meses de duração do mesmo.

Simplifique a implementação de aplicações com o Docker.

O Docker mantém os seus projetos organizados e isolados, facilitando a implementação de aplicações em diferentes ambientes sem problemas de compatibilidade.

O poderoso Docker Manager permite-lhe gerir os seus contentores visualmente, sem utilizar comandos complexos.

Simplifique a implementação de aplicações com o Docker.

Alojamento VPS perfeito para as suas aplicações Docker.

Desempenho imbatível
Desempenho imbatível

Execute vários contentores, desfrute de transferências de dados mais rápidas, realize multitarefas sem problemas e lide com cargas de trabalho de alto tráfego com facilidade, graças ao armazenamento SSD NVMe e aos processadores AMD EPYC.

VPS gerido por IA
VPS gerido por IA

Gira o seu VPS com uma mensagem. O Kodee lida com as tarefas instantaneamente, desde a resolução de problemas até à redefinição de palavras-passe.

Recursos garantidos
Recursos garantidos

Os nossos planos VPS oferecem recursos dedicados, incluindo CPU, RAM e armazenamento, personalizados para os seus projetos.

Implante com o gestor Docker.
Implante com o gestor Docker.

Assuma o controlo dos seus projetos com um painel visual intuitivo. Inicie, gerencie e monitorize contentores instantaneamente, faça implementações a partir de ficheiros Compose e automatize tarefas com o nosso agente de IA — tudo incluído no seu plano Docker VPS.

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor localizado perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Implantação local. Alcance global.

Alojamento VPS Docker em que pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de março de 2025

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O seu tempo de atividade é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de suporte técnico foi rápida, experiente e realmente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Com a Hostinger, tudo funciona na perfeição, desde o chatbot com IA ao atendimento humano, caso a IA não consiga resolver a sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem qualquer instabilidade. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que faz tudo bem! Preço justo. Excelente portal que respeita o tempo dos utilizadores. Backups impecáveis. Ótimo suporte. Confiável. Transmite uma sensação de robustez.

Omkar
Omkar
30 de maio de 2025

Contactei o suporte da Hostinger após perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei extremamente impressionado. Kodee e Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junho de 2025

Muito obrigada à Carla por me ter ajudado com a actualização para o N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, muito obrigada mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman
5 de novembro de 2024

O VPS da Hostinger é simplesmente excepcional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca está fora do ar, nunca bloqueia.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

A empresa está a correr bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo através dos mesmos. Não é tão caro como alguns outros locais que oferecem grandes configurações de VPS e excelentes planos de preços.

O seu VPS gerido por IA começa aqui.

Kodee é o seu agente de IA para gerir servidores e contentores através de um chat simples. Sem comandos, sem jargão. Seja para implementar projetos Docker, automatizar tarefas diárias ou verificar o desempenho do servidor, basta digitar o que precisa.
O Kodee compreende mais de 50 idiomas, gera configurações completas do Docker e mantém o seu VPS a funcionar sem problemas.
O seu VPS gerido por IA começa aqui.

Verificar e validar o código YAML

Verifique e corrija os ficheiros Docker Compose em segundos. Sem erros de sintaxe, sem dores de cabeça com a implantação.

Gerir configurações de segurança

Atualize as regras de firewall, faça a gestão de chaves SSH e configure o DNS reverso, tudo através de um simples prompt.

Desempenho suave do contentor

Utilize a IA para analisar os registos do Docker, detetar problemas precocemente e monitorizar o CPU, a memória e o disco em tempo real.

Google
Classificação:
4.8/5
1,237
avaliações
HostAdvice
Classificação:
4.6/5
2,432
avaliações
WpBeginner
Classificação:
4.7
874
avaliações

Experimente o alojamento VPS com o gestor Docker.

Garantia de reembolso de 30 dias

Perguntas frequentes sobre o VPS Docker

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Docker.

O que é o alojamento VPS Docker?

Posso migrar as minhas aplicações existentes para um VPS Docker?

Posso escalar aplicações facilmente com alojamento de contentores Docker?

Quais são os desafios de utilizar o Docker num VPS?

Posso obter suporte técnico para alojamento Docker?

Posso utilizar o Docker para alojar um site?

Existe alguma interface gráfica para o Docker?

O que é o botão 'Implantar na Hostinger'?