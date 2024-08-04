Os maiores desafios incluem a gestão de vários contentores Docker e a gestão de problemas de segurança. Quando os seus contentores Docker não estão configurados corretamente, podem ficar vulneráveis a ameaças.

Em resumo, a curva de aprendizagem pode ser acentuada se não estiver familiarizado com o desenvolvimento baseado em contentores.

Felizmente, com os planos VPS da Hostinger, recebe um modelo pré-configurado para acelerar o processo de instalação: Ubuntu 24.04 de 64 bits com Docker. Além disso, temos um tutorial completo sobre como criar um contentor Docker e um guia de referência rápida do Docker com todos os comandos essenciais num só local. Quanto à segurança, os seus dados estarão protegidos com os nossos backups semanais automáticos.