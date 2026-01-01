Linux Server mieten

und bis zu 67 % sparen

Skalieren und sichern Sie Ihr Geschäft mit Linux

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
Malware-Scanner
KI-Assistent
CHF  4.69 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
linux_hero

Wählen Sie Ihren Linux VPS Hosting-Plan

64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 9.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 12.09/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 23.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
CHF  4.69 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 9.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
CHF  6.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 12.09/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
CHF  9.29 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 23.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
CHF  18.59 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Entdecken Sie Stabilität und Flexibilität

Linux ist ein kostenloses, Open-Source-Betriebssystem, das eine breite Palette von Hardware-Architekturen und Geräten unterstützt.

Das Linux-System ist für seine integrierten Sicherheitsfunktionen, seine Anpassungsmöglichkeiten und seine große Community bekannt. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie bei der Arbeit mit Ihrem virtuellen Linux-Server stets Unterstützung finden werden.
linux_1

Nutzen Sie dedizierte Ressourcen und volle Kontrolle für Ihren Linux VPS

Optimieren Sie Ihr Linux-Betriebssystem mit unseren gebrauchsfertigen Vorlagen, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und unserer leistungsorientierten VPS Hosting-Plattform.

Sichere Backups

Sichern Sie die Daten Ihres Linux-Servers mit automatischen wöchentlichen Backups. Sie wollen größere Änderungen vornehmen? Erstellen Sie einen manuellen Snapshot.

linux_2

Vollständige Kontrolle

Erhalten Sie vollen Root-Zugriff und genießen Sie einen selbst verwalteten VPS-Hosting-Service. Ihr virtueller privater Server, Ihre Regeln.

linux_3

Hohe Leistungsfähigkeit

Mit unserem NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren liefert Ihr Linux-VPS eine solide Leistung.

linux_4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Erreichen Sie Ihr Publikum überall

Hostinger verfügt über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihres Zielpublikums, um Inhalte schneller bereitzustellen.

Image

Bewährtes und vertrauenswürdiges VPS Hosting-Unternehmen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Mit dem KI-Assistenten Antworten finden

Sie wissen nicht, welchen Linux-Befehl Sie anwenden sollen? Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl zwischen verschiedenen Linux-Vertriebssystemen? Fragen Sie unseren VPS KI-Assistenten und erhalten Sie in Sekundenschnelle genaue Antworten.

linux_5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Linux Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Linux-Hosting

Was ist Linux VPS Hosting?

Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, um einen Linux VPS zu verwalten?

Welche Control Panel-Optionen sind für meinen Linux VPS verfügbar?

Kann ich die Serverkonfiguration anpassen und spezielle Software auf meinem Linux VPS installieren?

Welchen technischen Support erhalte ich für die Verwaltung und Fehlerbehebung von Problemen auf meinem Linux VPS?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.