Linux ist ein Open-Source-Betriebssystem, das mit verschiedenen Geräten und Plattformen kompatibel ist. Dieses Betriebssystem ist für seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bekannt und deckt die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer ab.

Wenn Sie einen Linux-Server mieten, erhalten Sie einen virtuellen privaten Server, um Ihr Online-Projekt zu hosten. Als VPS Hosting-Anbieter fügen wir eine dedizierte IP-Adresse, einen Malware-Scanner, eine integrierte Firewall und einen DDoS-Traffic-Filter hinzu, um die Sicherheit Ihres Servers zu gewährleisten. Außerdem erleichtert ein bedienfreundliches Dashboard die Konfiguration und Verwaltung Ihrer Server.