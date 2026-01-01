New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Linux VPS hosting

लिनक्स के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाएं और सुरक्षित करें।

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

स्थिरता और लचीलेपन की खोज करें

लिनक्स एक मुफ्त और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।

लिनक्स सिस्टम अपनी अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, अनुकूलन विकल्पों और विशाल समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अपने लिनक्स वर्चुअल सर्वर के साथ काम करते समय आपको हमेशा सहायता मिलेगी।
लिनक्स_1

अपने लिनक्स वीपीएस के लिए समर्पित संसाधन और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करें

हमारे रेडी-टू-यूज़ टेम्प्लेट्स, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वीपीएस होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करें।

सुरक्षित बैकअप

साप्ताहिक स्वचालित बैकअप के साथ अपने लिनक्स सर्वर डेटा को सुरक्षित रखें। क्या आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? मैन्युअल स्नैपशॉट बनाएं।

लिनक्स_2

पूर्ण नियंत्रण

पूर्ण रूट एक्सेस प्राप्त करें और स्व-प्रबंधित वीपीएस होस्टिंग सेवा का आनंद लें। आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, आपके नियम।

लिनक्स_3

उच्च प्रदर्शन

हमारे NVMe SSD स्टोरेज और AMD EPYC प्रोसेसर के साथ, आपका Linux VPS बेजोड़ प्रदर्शन प्रदान करेगा।

लिनक्स_4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

आप कहीं भी अपने दर्शकों तक पहुंच सकते हैं।

Hostinger के डेटा सेंटर यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

Image

आजमाई हुई और भरोसेमंद वीपीएस होस्टिंग कंपनी

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई सहायक की मदद से जवाब पाएं

समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लिनक्स कमांड इस्तेमाल करें? अलग-अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में से चुनने में मदद चाहिए? हमारे वीपीएस एआई असिस्टेंट से पूछें और कुछ ही सेकंड में सटीक जवाब पाएं।

लिनक्स_5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

सरल Linux VPS होस्टिंग

Linux वितरण की श्रृंखला में से अपना पसंदीदा संस्करण चुनें और कुछ ही सेकंड में अपना सर्वर डिप्लॉय करें

Centos

Fedora

Kali Linux

openSUSE

Rocky Linux

अल्पाइन लिनक्स

अल्मालिनक्स

आर्क लिनक्स

उबंटू

क्लाउडलिनक्स

डेबियन

लिनक्स वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

लिनक्स वीपीएस होस्टिंग क्या है?

लिनक्स वीपीएस को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

मेरे लिनक्स वीपीएस के लिए कौन-कौन से कंट्रोल पैनल विकल्प उपलब्ध हैं?

क्या मैं अपने लिनक्स वीपीएस पर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित कर सकता हूं और विशिष्ट सॉफ़्टवेयर स्थापित कर सकता हूं?

मुझे अपने लिनक्स वीपीएस पर समस्याओं के प्रबंधन और निवारण के लिए किस स्तर की तकनीकी सहायता मिलेगी?

