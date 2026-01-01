Alpine VPS hosting
सादगी
हमारे वन-क्लिक टेम्प्लेट से अपना बैकएंड तुरंत सेट अप करें। Alpine Linux के सरल वातावरण और पैकेज मैनेजर का उपयोग करके आसानी से अपने ऐप्स बनाएं और डिप्लॉय करें।
सुरक्षा
Alpine Linux सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, और हम भी। आपके सर्वर को बिल्ट-इन फ़ायरवॉल, उन्नत DDoS सुरक्षा और स्वचालित मैलवेयर पहचान जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
विश्वसनीयता
अपने प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूनतम डाउनटाइम और अधिकतम गति का आनंद लें – हम विश्व स्तरीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज का उपयोग करते हैं।
आप जिस Alpine Linux होस्टिंग पर भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।