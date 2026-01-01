New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Debian VPS hosting

अपने प्रोजेक्ट्स को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में विकसित करें।

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
डेबियन हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

सुरक्षा के लिए आइए, समुदाय के लिए यहीं रहिए

डेबियन एक निःशुल्क और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। यह अपनी स्थिरता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय है - प्रत्येक अपडेट का वैश्विक डेवलपर समुदाय द्वारा कठोर परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन किया जाता है।

हमारी वीपीएस होस्टिंग की सुरक्षा व्यवस्था, उच्च-प्रदर्शन वाले बुनियादी ढांचे और आपके सर्वर तक पूर्ण रूट एक्सेस के साथ मिलकर, आपको अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए एक आदर्श वातावरण मिलेगा - सुरक्षित, शक्तिशाली और पूरी तरह से अनुकूलन योग्य।
डेबियन 1

डेबियन वीपीएस के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करें

बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करें, सर्वर सुरक्षा उपायों से लाभ उठाएं और आसानी से स्केल करें।

बेहतरीन प्रदर्शन

आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। हम अनावश्यक लॉग फ़ाइलों को स्वचालित रूप से हटा देंगे।

डेबियन 2

उन्नत सुरक्षा

डीडीओएस सुरक्षा, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर के साथ अपने डेबियन वीपीएस को सुरक्षित करें। किसी भी आपात स्थिति में, नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके इसे पुनर्स्थापित करें।

डेबियन 3

त्वरित स्केलेबिलिटी

कुछ ही क्लिक में जब चाहें अधिक CPU कोर, RAM और NVMe स्टोरेज प्राप्त करें। कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें।

डेबियन 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर काम करें, वैश्विक स्तर तक पहुंचें

अपने डेबियन सर्वर को होस्ट करने के लिए एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक का स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

आप जिस डेबियन वीपीएस होस्टिंग कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी से परामर्श करें

क्या आपको अपने डेबियन सर्वरों को प्रबंधित करने, उनका विस्तार करने या उन्हें सेट अप करने में सहायता चाहिए? क्या आप डेबियन के सॉफ़्टवेयर रिपॉज़िटरी को इंस्टॉल करने के बारे में निश्चित नहीं हैं? हमारा एआई सहायक वीपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न या कमांड में आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है।

डेबियन 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

डेबियन वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डेबियन वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

डेबियन वीपीएस होस्टिंग क्या है?

क्या डेबियन होस्टिंग मुफ्त है?

डेबियन वीपीएस से कैसे कनेक्ट करें?

CentOS और Debian VPS में क्या अंतर है?

डेबियन वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

