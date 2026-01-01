Debian VPS hosting
अपने प्रोजेक्ट्स को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में विकसित करें।
सुरक्षा के लिए आइए, समुदाय के लिए यहीं रहिए
डेबियन वीपीएस के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करें
बेहतरीन प्रदर्शन
आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। हम अनावश्यक लॉग फ़ाइलों को स्वचालित रूप से हटा देंगे।
उन्नत सुरक्षा
डीडीओएस सुरक्षा, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर के साथ अपने डेबियन वीपीएस को सुरक्षित करें। किसी भी आपात स्थिति में, नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके इसे पुनर्स्थापित करें।
त्वरित स्केलेबिलिटी
कुछ ही क्लिक में जब चाहें अधिक CPU कोर, RAM और NVMe स्टोरेज प्राप्त करें। कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें।
आप जिस डेबियन वीपीएस होस्टिंग कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।