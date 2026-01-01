डेबियन एक मुफ़्त, ओपन-सोर्स और कम्युनिटी-ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) है, जो अपनी सुरक्षा, विश्वसनीयता और व्यापक सॉफ़्टवेयर समर्थन के लिए जाना जाता है।

वहीं, वीपीएस होस्टिंग आपको समर्पित संसाधनों और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक वर्चुअल सर्वर प्रदान करती है। पूर्ण रूट एक्सेस के साथ, आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

इसलिए, डेबियन वीपीएस एक विशेष वीपीएस होस्टिंग है जो आसान सर्वर सेटअप के लिए पहले से इंस्टॉल किए गए डेबियन के साथ आती है। वास्तव में, पूरी सेटअप प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगेंगे।

होस्टिंगर वीपीएस होस्टिंग के साथ, आपको उन्नत सुरक्षा उपकरण भी मिलेंगे - डीडीओएस सुरक्षा, एक अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल और ट्रैफ़िक फ़िल्टर, और एक मैलवेयर स्कैनर जो दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों का स्वचालित रूप से पता लगाकर उन्हें हटा सकता है।