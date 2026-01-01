Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Hébergement VPS Debian

Développez vos projets dans un environnement sécurisé et stable.

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Venez chercher la sécurité, restez pour la communauté

Debian est un système d'exploitation libre et open source basé sur le noyau Linux. Il est très populaire pour sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité ; chaque mise à jour fait l'objet de tests rigoureux et d'un contrôle qualité strict par sa communauté mondiale de développeurs.

Grâce à nos mesures de sécurité pour l'hébergement VPS, à notre infrastructure haute performance et à l'accès root complet à votre serveur, vous bénéficierez d'un environnement idéal pour vos projets en ligne : sécurisé, puissant et entièrement personnalisable.
Optimisez votre infrastructure avec un VPS Debian

Bénéficiez de meilleures performances, profitez de mesures de sécurité serveur et évoluez facilement.

Performances exceptionnelles

Votre serveur fonctionnera avec des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une infrastructure réseau de 300 Mb/s. Nous supprimerons également automatiquement les journaux inutiles.

Sécurité avancée

Sécurisez votre VPS Debian avec une protection DDoS, un pare-feu intégré et un antivirus. En cas de problème, restaurez-le à l'aide de la dernière sauvegarde automatique gratuite.

Évolutivité rapide

Augmentez votre nombre de cœurs de processeur, votre mémoire vive et votre capacité de stockage NVMe en quelques clics seulement. Vous prévoyez des modifications importantes ? Effectuez une sauvegarde manuelle gratuite, par précaution.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Agir localement, rayonner à l'échelle mondiale

Choisissez parmi les centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour héberger votre serveur Debian. Sélectionnez un emplacement proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.

Une société d'hébergement VPS Debian sur laquelle vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Consultez Kodee

Besoin d'aide pour gérer, faire évoluer ou configurer vos serveurs Debian ? Vous ne savez pas comment installer les dépôts logiciels Debian ? Notre assistant IA est toujours prêt à vous aider pour toute question ou commande relative à votre VPS.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS Debian

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Debian.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Debian ?

L'hébergement Debian est-il gratuit ?

Comment se connecter à un VPS Debian ?

Quelle est la différence entre un VPS CentOS et un VPS Debian ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS Debian ?

