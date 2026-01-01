Como o Debian é um sistema de código aberto, a instalação é totalmente gratuita. No entanto, você precisará pagar pela hospedagem.

Nosso plano KVM 1, a partir de R$ 27,99/mês, inclui 1 núcleo de vCPU, 4 GB de RAM, 50 GB de espaço em disco SSD NVMe e 4 TB de largura de banda – perfeito para começar a desenvolver seu projeto online.

À medida que seu projeto crescer, você poderá atualizar seu plano de hospedagem VPS a qualquer momento.