En tant qu'hébergeur VPS Linux, nous offrons des services autogérés, ce qui signifie que vous serez le seul à pouvoir accéder aux paramètres de configuration de votre serveur.

Pour faciliter votre parcours, nous proposons un assistant IA qui peut vous aider avec tous les problèmes liés au VPS, une vaste bibliothèque de tutoriels VPS et des articles de la base de connaissances pour l'auto-apprentissage. Si vous préférez apprendre avec des vidéos, explorez L'Académie Hostinger sur YouTube. De plus, notre équipe de support client disponible 24h/24 7j/7 peut répondre à toutes vos questions générales sur les solutions VPS Linux.