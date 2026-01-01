hébergement VPS Linux
Sauvegardes sécurisées
Assurez la sécurité des données de votre serveur Linux grâce à des sauvegardes hebdomadaires automatiques. Vous effectuez des modifications importantes ? Créez un snapshot manuel.
Contrôle complet
Obtenez un accès root complet et profitez d'un service d'hébergement VPS autogéré. Votre serveur privé virtuel, vos règles.
Haute performance
Grâce à notre stockage SSD NVMe et à nos processeurs AMD EPYC, votre VPS Linux offrira des performances à toute épreuve.
Atteignez votre public où que vous soyez
Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
Hébergeur VPS approuvé et réputé
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.