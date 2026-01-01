फेडोरा होस्टिंग का मतलब वर्चुअल सर्वर किराए पर लेना और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट करना है। हालांकि आप अपने कंप्यूटर पर फेडोरा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग सेवा का उपयोग करने से आपको अधिक संसाधन, एक सुरक्षित सर्वर वातावरण और आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई सुविधाएं मिलती हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स उपयोगकर्ता फेडोरा होस्टिंग से लाभान्वित होंगे यदि वे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट विकसित और विस्तारित करना चाहते हैं।

हम फेडोरा वीपीएस होस्टिंग सेवाएं प्रदान करते हैं - पारंपरिक शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में, यह आपको अपने प्रोजेक्ट पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पूर्ण रूट एक्सेस, मैलवेयर स्कैनर, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और एक समर्पित आईपी एड्रेस जैसे उन्नत सुरक्षा उपकरण और एक मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।