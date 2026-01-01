Sim, a distribuição Fedora é uma plataforma muito amigável para desenvolvedores. Ela possui um ambiente de desenvolvimento robusto, incluindo uma variedade de ferramentas, bibliotecas e frameworks que atendem às linguagens de programação mais populares. Além disso, o Fedora lança atualizações de segurança regularmente, garantindo que seu sistema permaneça compatível com as tecnologias mais recentes.

E mais, o Fedora oferece forte suporte da comunidade – você encontrará muita documentação e fóruns para este software de código aberto.