l'hébergement VPS Fedora
Technologies de pointe. Serveurs sécurisés.
Innovez avec Fedora Linux
Autres avantages de l'installation de Fedora sur votre VPS
La rapidité pour réussir
Exécutez votre projet Fedora sur des processeurs AMD EPYC, un stockage SSD NVMe et une infrastructure réseau robuste de 300 Mb/s exclusivement pour vous.
La tranquillité d'esprit
Votre VPS inclut une protection DDoS, un scanner de logiciels malveillants et un pare-feu intégré pour garantir la sécurité de vos données. De plus, vous bénéficiez de sauvegardes hebdomadaires gratuites et d'une possibilité de création manuelle d'un instantané.
Évolutivité illimitée
Ne vous limitez pas à votre espace disque, votre RAM, votre bande passante ou votre processeur actuels. Mettez à jour vos ressources dédiées à mesure que votre projet prend de l'ampleur.
Hébergement VPS Fedora fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.